Уорън Бъфет окончателно излезе от инвестицията си в китайската BYD

Няма обяснение защо Berkshire предприе тази стъпка

Berkshire Hathaway е продала и последния си дял в китайския производител на електромобили BYD – една от най-успешните й инвестиции за последните две десетилетия, предаде CNBC. Новината беше потвърдена от говорител на компанията, след като отчет на Berkshire Hathaway Energy показа, че към 31 март стойността на пакета вече е нула.

Berkshire започна да намалява позицията си в компанията през август 2022 г. Първоначално холдингът притежаваше 225 млн. акции, купени още през 2008 г. за 230 млн. долара. Само през второто тримесечие на 2022 г. стойността на инвестицията скочи с 41% – до 9 млрд. долара. До юни миналата година компанията вече бе продала 76% от дела си, като падна под прага от 5% от акциите на BYD. Това освободи Berkshire от задължението да обявява следващи продажби на борсата в Хонконг.

Инвестицията в BYD бе направена по настояване на заместник-председателят на Berkshire Hathaway Чарли Мънгър. На общото събрание през 2009 г. той заяви, че макар да изглежда, че с Уорън Бъфет са полудели, компанията и нейният главен изпълнителен директор Ван Чуанфу са „истинско чудо“. Впоследствие акциите на BYD поскъпнаха с близо 3890% за периода, в който Berkshire ги държеше.

Уорън Бъфет не е дал подробно обяснение защо Berkshire започна да продава дела си. През 2023 г. той нарече BYD „изключителна компания“, ръководена от „изключителен човек“, но добави, че ще намери „по-добри начини“ да използва капитала. По същото време Berkshire се раздели почти изцяло и с дела си в Taiwan Semiconductor за около 4 млрд. долара, като тогава Бъфет „преоцени“ геополитическия риск, свързан с претенцията на Пекин върху Тайван.

