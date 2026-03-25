Университет прави бавачките милионери - след завършване, те взимат 59 000 евро стартова заплата

Много завършили студенти днес са принудени да се върнат при родителите си и да работят като сервитьори или бармани, за да се издържат след дипломирането. За разлика от тях, възпитаниците на колежа Норланд получават гарантирана работа и стартова заплата от около 50 000 паунда още в началото на кариерата си.





Елитната институция, базирана в Бат и основана през 1892 г., сега се стреми да получи университетски статут, като се очаква скоро да стане ясно дали кандидатурата ѝ е одобрена. Ако това се случи, от септември тя ще се превърне в един от най-малките университети в Англия с около 400 студенти. Колежът е известен с това, че обучава престижни детегледачки, сред които е и Мария Борало, работила за принца и принцесата на Уелс, пише Daily Mail.

Работата за завършилите е практически гарантирана чрез собствената агенция за подбор на колежа, която предлага средно по пет свободни позиции за всеки абсолвент. Според ръководителя на отдела за завършили Елспет Питман, професията на детегледачката е устойчива във времето и трудно може да бъде заменена, включително и от изкуствен интелект, тъй като нуждата от грижа за деца винаги ще съществува.

Каква заплата получават?

Докато средната стартова заплата за млади специалисти във финансите и банковия сектор е около 45 500 паунда, възпитаниците на Норланд започват със средно 50 000 паунда годишно за работа както във Великобритания, така и в чужбина, или около 46 500 паунда, ако останат в страната. Някои дори достигат значително по-високи възнаграждения още в началото.

Една от завършилите – Имоджен, започва работа само две седмици след дипломирането си, като първоначално работи в Лондон, а по-късно и в Дубай със заплата близо 50 000 паунда. Тя споделя, че е избрала Норланд именно заради 100% успеваемост при намиране на работа, докато нейни приятели са били принудени да работят почасово, за да се издържат, докато търсят реализация по специалността си.

Какво включва обучението?

Обучението включва тригодишна бакалавърска степен по образование и грижи в ранна детска възраст, както и четиригодишна диплома. Интересът към колежа расте, като през последната година са подадени 230 кандидатури за 100 места, спрямо около 155 преди пет години. Таксата е 17 000 паунда годишно, но студентите могат да получат заем за по-малка сума.

