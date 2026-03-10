×

БГ Бизнес Ето каква заплата взима директорът на губещите държавни пощи

Ето каква заплата взима директорът на губещите държавни пощи

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Служителите на "Български пощи" протестират за по-високи възнаграждения

Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов изнесе факти за финансите на "Български пощи", пише "Сега".  Държавното предприятие е губещо, разчита на бюджетни субсидии и заеми, редовите служители са с безобразно ниски заплати, а в същото време изпълнителният директор си докарва над 7600 евро месечен доход.

Министърът съобщи тези данни във връзка със започналите протести на пощенските работници. И каза, че напълно разбира недоволството им. "Хората, които ежедневно поддържат важни обществени услуги, заслужават достойно и справедливо заплащане и по-добри условия за своя труд", коментира Исмаилов. Той обяви, че възнагражденията на изпълнителния директор и на останалите членове на директорския борд ще бъдат намалени.

Според представители на КНСБ 60% от работещите в пощите получават по 621 евро. Това каза и министър Исмаилов - 60% от персонала е на минимална заплата

Жена в мъжкия свят на транспорта: Как се изгражда успешен логистичен бизнес у нас и в Европа?

Служителите на "Български пощи" протестират за по-високи възнаграждения, като в понеделник - първия ден за изплащане на пенсиите, затвориха гишетата. Те искат увеличение с 5% със задна дата - от 1 януари 2026 г.  Държавното предприятие е длъжно да поддържа огромна мрежа от клонове в цялата страна -  дори в населени места, които са почти обезлюдени. Затова то получава бюджетни субсидии.

Кои са топ дестинациите за дълги уикенди в Европа

Министър Исмаилов съобщи, че ще предложи правителството да отпусне авансово на "Български пощи" помощ в размер на 5 млн. евро. „Ще се позова на решение на Европейската комисия от декември 2025 г., което променя максимално допустимия годишен размер на компенсацията за услуги от общ икономически интерес от 15 на 20 млн. евро“, обясни министърът. Той вече е възложил одит на управлението и на финансовото състояние на пощенския оператор.

