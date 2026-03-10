Купил ли е синът на Тръмп петрол за 30 млн. долара преди ударите срещу Иран?

Нетното богатство на Барън Тръмп е около 150 млн. долара

На фона на напрежението в Близкия изток и поскъпването на петрола в социалните мрежи се появиха твърдения, че Барън Тръмп — най-малкият син на президента на САЩ Доналд Тръмп — е инвестирал около 30 млн. долара в петрол само два дни преди съвместните удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари. Публикациите бързо се разпространиха във Facebook и платформата X, като породиха спекулации, че подобна инвестиция би могла да донесе печалба при последвалото покачване на цените на суровината.

До момента обаче няма публични доказателства, които да потвърждават подобна сделка. Не съществуват финансови документи, официални съобщения или надеждни източници, които да показват, че Барън Тръмп е закупил петролни активи непосредствено преди началото на конфликта, пише Times Now. Поради това разпространяваната информация се определя като неподкрепена с проверими факти.

Твърдението се появи в момент, когато енергийните пазари реагират чувствително на военните действия в региона. След ударите срещу Иран Техеран предприе ответни атаки срещу съюзници на САЩ в Близкия изток, включително Катар, Бахрейн, Кувейт и Обединените арабски емирства. Част от ударите засегнаха нефтени находища и рафинерии в района на Персийския залив, което доведе до временно намаляване на производството и допълнително напрежение на пазарите.

Регионът е ключов за глобалните доставки на енергийни ресурси. Особено стратегическо значение има Ормузкият проток, през който ежедневно преминават приблизително 20% от световния износ на петрол. Всяко прекъсване или дестабилизация в този морски коридор може да предизвика сериозни колебания в цените на енергийните суровини по света.

Що се отнася до финансовото състояние на Барън Тръмп, различни публични оценки поставят нетното му богатство около 150 млн. долара към март 2026 г. Част от средствата му са свързани с участие в криптовалутни проекти и технологични инвестиции.

Той е посочван като съосновател на платформата за децентрализирани финанси World Liberty Financial, където притежава приблизително 10% дял. Данни за проекта сочат приблизителни приходи от 38 млн. долара от продажби на токени, 34 млн. долара от операции със стабилната криптовалута USD1 и 41 млн. долара от стратегическо партньорство със здравната компания Alt5 Sigma.

Освен това Барън Тръмп притежава около 2,25 млрд. заключени WLFI токена, оценявани на приблизително 45 млн. долара, като потенциалната им стойност може да достигне над 525 млн. долара, ако станат свободно търгуеми. Смята се също, че той държи около 80 млн. долара в биткойн и други дигитални активи, както и инвестиции в акции на компании като Alphabet и Amazon. Част от активите му включват и имот в Ню Джърси, оценен на около 19 млн. долара.

