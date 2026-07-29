×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1367 BGN
Петрол
80.62 $/барел
Bitcoin
$63,922.4
Последвайте ни
1 USD
1.1367 BGN
Петрол
80.62 $/барел
Bitcoin
$63,922.4
БГ Бизнес Какво следва, ако президентът наложи вето на държавния бюджет?

Какво следва, ако президентът наложи вето на държавния бюджет?

bTV Бизнес екип

Илияна Йотова беше вицепрезидент заедно с Румен Радев в продължение на девет години

Президентът Илияна Йотова ще обяви днес в специално изявление решението си дали ще подпише Закона за държавния бюджет за 2026 г., или ще му наложи вето. Очаква се държавният глава да изложи мотивите си, ако реши да върне закона за ново обсъждане в Народното събрание. Припомняме, че Илияна Йотова беше вицепрезидент заедно с Румен Радев в продължение на девет години. След оставката му от „Дондуков“ 2 тя пое функциите на държавен глава до края на мандата през януари 2027 г. 

Какво ще последва, ако президентът наложи вето на бюджета? 

Снимка: Ладислав Цветков

Ако президентът наложи вето върху Закона за държавния бюджет, това няма да спре окончателно приемането му. Съгласно чл. 101 от Конституцията държавният глава разполага с т.нар. отлагателно вето, което му позволява в 15-дневен срок да върне закона за ново обсъждане в Народното събрание, като изложи мотивите си.

След връщането на закона парламентът е длъжен да го разгледа повторно. Народните представители могат да приемат възраженията на президента и да направят промени в бюджета или да отхвърлят ветото. Ако законът бъде приет повторно с мнозинство повече от половината от всички народни представители - най-малко 121 гласа - президентът е длъжен да го обнародва.

Бюджет 2026 е приет: По-високи винетки, замразена минимална заплата и рекорден нов дълг

Конституцията не дава право на държавния глава окончателно да блокира приемането на държавния бюджет. В случай че процедурата по приемането му се забави, действащото законодателство, включително Законът за публичните финанси, предвижда механизми, които да гарантират нормалното функциониране на държавата до окончателното влизане на закона в сила. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как българска платформа направи колективното инвестиране в имоти възможно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата