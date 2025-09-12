Туристическа дестинация забранява тютюнопушенето на обществени места

Предвижда се пълна забрана на тютюнопушенето и използването на електронни устройства на открито

Испания предприема по-строги мерки срещу тютюнопушенето, като планира да разшири забраната и върху употребата на електронни цигари и вейпове. Новият законопроект, одобрен от коалиционното правителство, цели да ограничи пушенето на обществени места с цел подобряване на общественото здраве и контрол върху маркетинга на тютюневи изделия, предава Euronews.

Снимка: Getty Images/iStock

Предвижда се пълна забрана на тютюнопушенето и използването на електронни устройства на открито – включително по плажове, тераси на заведения, спортни обекти, детски площадки, спирки и около учебни заведения. Мярката ще обхване и продукти като наргилета, никотинови пликове, билкови изделия и устройства за нагряване на тютюн.

Министърът на здравеопазването Моника Гарсия подчерта, че приоритет остава общественото здраве и правото на хората да дишат чист въздух. Въпреки това, предложението среща съпротива от страна на ресторантьори и собственици на барове, които смятат, че ще се наруши установената култура на хранене и социализация на открито.

Пушенето на закрито в Испания е забранено още от 2011 г., но новите разпоредби биха имали значително въздействие върху туристическия опит. Страната отдавна е популярна сред туристите не само заради климата и културата си, но и заради ниските цени на тютюневите изделия и широката им достъпност. Законопроектът все още не е окончателно приет и предстои гласуване в парламента, където е възможно да бъдат направени промени. Засега няма конкретна дата за влизане в сила на новите ограничения.

Според испанския здравен департамент, над 50 000 души годишно умират вследствие на заболявания, свързани с тютюнопушенето – или около 137 души на ден. Въпреки сериозността на проблема, в предложения закон липсва изискване за обикновена опаковка на тютюневите изделия – практика, вече въведена в 25 държави според Световната здравна организация.

