1 USD
1.6738 BGN
Петрол
65.49 $/барел
Bitcoin
$115,512.0
Последвайте ни
1 USD
1.6738 BGN
Петрол
65.49 $/барел
Bitcoin
$115,512.0
Свят Туристическа дестинация забранява тютюнопушенето на обществени места

Туристическа дестинация забранява тютюнопушенето на обществени места

bTV Бизнес екип

Предвижда се пълна забрана на тютюнопушенето и използването на електронни устройства на открито

Испания предприема по-строги мерки срещу тютюнопушенето, като планира да разшири забраната и върху употребата на електронни цигари и вейпове. Новият законопроект, одобрен от коалиционното правителство, цели да ограничи пушенето на обществени места с цел подобряване на общественото здраве и контрол върху маркетинга на тютюневи изделия, предава Euronews. 

Снимка: Getty Images/iStock

Предвижда се пълна забрана на тютюнопушенето и използването на електронни устройства на открито – включително по плажове, тераси на заведения, спортни обекти, детски площадки, спирки и около учебни заведения. Мярката ще обхване и продукти като наргилета, никотинови пликове, билкови изделия и устройства за нагряване на тютюн.

Колко струва „балканската закуска“ – кафе и цигари през 2025 г.?

Министърът на здравеопазването Моника Гарсия подчерта, че приоритет остава общественото здраве и правото на хората да дишат чист въздух. Въпреки това, предложението среща съпротива от страна на ресторантьори и собственици на барове, които смятат, че ще се наруши установената култура на хранене и социализация на открито.

Пушенето на закрито в Испания е забранено още от 2011 г., но новите разпоредби биха имали значително въздействие върху туристическия опит. Страната отдавна е популярна сред туристите не само заради климата и културата си, но и заради ниските цени на тютюневите изделия и широката им достъпност. Законопроектът все още не е окончателно приет и предстои гласуване в парламента, където е възможно да бъдат направени промени. Засега няма конкретна дата за влизане в сила на новите ограничения.

Коя европейска страна ще стане лидер във винопроизводството за 2025 г.?

Според испанския здравен департамент, над 50 000 души годишно умират вследствие на заболявания, свързани с тютюнопушенето – или около 137 души на ден. Въпреки сериозността на проблема, в предложения закон липсва изискване за обикновена опаковка на тютюневите изделия – практика, вече въведена в 25 държави според Световната здравна организация.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата