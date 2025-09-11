Коя европейска страна ще стане лидер във винопроизводството за 2025 г.?

Производителите ще добият около 47 милиона хектолитра вино

През 2025 г. Италия се очаква отново да заеме водещото място в световното винопроизводство. Според прогнози на италианското министерство на земеделието и националния съюз на винопроизводителите, страната ще се радва на силна реколта, която ще ѝ върне първенството в сектора.

Прогнозите сочат, че италианските производители ще добият около 47 милиона хектолитра вино и гроздова мъст, което представлява увеличение с 8% спрямо 2024 г. и е в съответствие със средните резултати от последните години. След като Франция оглави класацията през 2023 г., поради трудна година за Италия, причинена от екстремни климатични условия и гъбични заболявания, страната сега си връща лидерската позиция, предава БГ НЕС.

Южна Италия, особено регионите Сицилия и Пулия, се очаква да отбележи сериозен ръст от 19% в производството, подпомогнат от обилни пролетни валежи, които подобриха запасите от подпочвени води и защитиха лозята от горещините. За разлика от тях, североизточната част на страната, включително Венето премина през по-неблагоприятен сезон, което задържа производството на средни нива.

Кой ще бъде на второ място?

Франция се очаква да остане на второ място с 37,4 милиона хектолитра, като горещото време през август се отрази негативно на добивите. Испания също следва плътно с прогноза от 36,8 милиона хектолитра. Италианският съюз на винопроизводителите и Асоциацията на енолозите описват реколтата като „балансирана“, с добро до отлично качество на продукцията в повечето райони.

Въпреки това износът е спаднал с 4% през първите пет месеца на 2025 г., а вътрешното потребление също намалява, с изключение на пенливите вина. Президентът на Винарския съюз Ламберто Фрескобалди предупреди, че високото производство – комбинирано с около 37 милиона хектолитра вино в наличност – може да доведе до загуба на стойност и трудности при осигуряване на справедливо възнаграждение в сектора, особено на фона на американските мита и нестабилния пазар.

