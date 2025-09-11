1 USD
Свят Коя европейска страна ще стане лидер във винопроизводството за 2025 г.?

Коя европейска страна ще стане лидер във винопроизводството за 2025 г.?

bTV Бизнес екип

Производителите ще добият около 47 милиона хектолитра вино

През 2025 г. Италия се очаква отново да заеме водещото място в световното винопроизводство. Според прогнози на италианското министерство на земеделието и националния съюз на винопроизводителите, страната ще се радва на силна реколта, която ще ѝ върне първенството в сектора.

Прогнозите сочат, че италианските производители ще добият около 47 милиона хектолитра вино и гроздова мъст, което представлява увеличение с 8% спрямо 2024 г. и е в съответствие със средните резултати от последните години. След като Франция оглави класацията през 2023 г., поради трудна година за Италия, причинена от екстремни климатични условия и гъбични заболявания, страната сега си връща лидерската позиция, предава БГ НЕС. 

От този фонтан постоянно тече вино - къде се намира?

Южна Италия, особено регионите Сицилия и Пулия, се очаква да отбележи сериозен ръст от 19% в производството, подпомогнат от обилни пролетни валежи, които подобриха запасите от подпочвени води и защитиха лозята от горещините. За разлика от тях, североизточната част на страната, включително Венето премина през по-неблагоприятен сезон, което задържа производството на средни нива.

Снимка: Getty Images / iStock

Кой ще бъде на второ място? 

Франция се очаква да остане на второ място с 37,4 милиона хектолитра, като горещото време през август се отрази негативно на добивите. Испания също следва плътно с прогноза от 36,8 милиона хектолитра. Италианският съюз на винопроизводителите и Асоциацията на енолозите описват реколтата като „балансирана“, с добро до отлично качество на продукцията в повечето райони.

С вкус на Италия: Колко струва най-скъпата пица в света?

Въпреки това износът е спаднал с 4% през първите пет месеца на 2025 г., а вътрешното потребление също намалява, с изключение на пенливите вина. Президентът на Винарския съюз Ламберто Фрескобалди предупреди, че високото производство – комбинирано с около 37 милиона хектолитра вино в наличност – може да доведе до загуба на стойност и трудности при осигуряване на справедливо възнаграждение в сектора, особено на фона на американските мита и нестабилния пазар.

