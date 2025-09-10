Колко струва „балканската закуска“ – кафе и цигари през 2025 г.?

Каква е средната цена на кафето и цигарите?

Повечето хора започват сутринта си бавно с чаша кафе и препечена филия, други обаче, които не са фенове на яденето рано сутрин предпочитат добре познатият дует – цигари и кафе. Тази комбинация, често наричана с усмивка „балканска закуска“, е не само навик, но и своеобразен ритуал. Въпросът е: колко струва той днес?

Цигарите – стабилни около 6,50 лв.

На 1 май тази годна цената на цигарите поскъпна за втори път. Цените на цигарите в България се увеличиха с 40–50 стотинки на кутия. Минималният акциз за 1000 къса стана 210 лв.

По данни от платформата Numbeo средната цена на кутия цигари у нас в момента е около 6,50 лв. В зависимост от марката и търговския обект цените варират между 6,50 и 7 лв. Макар че през последните години покачването беше постепенно, тенденцията е ясна – „навикът“ става все по-скъп.

Горчивата цена на кафето

От началото на 2025 г. сме свидетели на рязък скок на ценана на кафето. Текущата цена на фючърсите за кафе Арабика (към 9 септември 2025 г.) е около 393,00 щатски цента за паунд според Financial Times , като други източници предоставят малко по-различни цифри за свързани договори и други видове кафе.

Капучиното в кафенетата също има своята ценова рамка – средно 3,86 лева, като колебанията са значителни: от 2 лева в по-малките заведения до 5,50 лева в центъра на големите градове. Тоест, цената на кафето може да бъде почти толкова гъвкава, колкото и вкусовете на хората.

Колко излиза „закуската“ на ден?

Ако приемем, че човек изпива едно капучино и изпушва една цигара всяка сутрин, ритуалът му струва:

Цигари (кутия с 20 цигри): ~6,50 лв. Една цигара струва 0,33 лв. (около 33 стотинки), ако закръглим до стотинка.

Капучино: ~3,86 лв.

Общо: 4,19 лв. (с 1 цигара)

Ако пушите по 1 кутия цигари на ден и всяка сутрин купувате цяла кутия с кафето, ще изхарчите общо: 10,36 лв. на ден.

Това означава около 310 лв. на месец и над 3 700 лв. на година – сума, равна на едно пътуване в чужбина или ремонт вкъщи.

За някои „балканската закуска“ е начин да започнат деня с удоволствие, за други – излишен разход. Едно е сигурно: комбинацията от кафе и цигари все още е жива традиция, но цената ѝ напомня, че всяко удоволствие има своята стойност.

