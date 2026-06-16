Турция откри второ гражданско летище в Анкара

Съоръжението да играе ключова роля по време на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган откри на церемония днес ново летище в Анкара, с което турската столица вече има две граждански летища в навечерието на срещата на върха на НАТО през юли, когато се очаква лидери от цял свят да пристигнат през модернизираното съоръжение, създадено на мястото на бивше военно летище, съобщава изданието "Тюркийе тудей".

Новото летище "Анкара" (с международен код "ANK") ще обслужва както вътрешни, така и международни полети след продължил осем месеца проект за модернизация. Очаква се съоръжението да играе ключова роля по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, насрочена за 7 и 8 юли, като ще помогне за справяне с повишения дипломатически трафик, намалявайки същевременно натиска върху основното летище на Анкара – "Есенбога".

Говорейки на церемонията по откриването, Ердоган подчерта растящата роля на Анкара в международната дипломация в момент, когато Турция се готви да бъде домакин на поредно глобално събитие.

"Важността на Анкара в дипломатическия трафик расте от ден на ден. Преминаването на чуждестранни делегации, идващи в Анкара, също нараства", подчерта държавният глава.

Той напомни, че Турция неотдавна беше домакин на участници от 183 държави във форума "Нулеви отпадъци" и се готви да приветства лидерите на НАТО следващия месец. По думите му над 51 962 полета и над 7 милиона пътници са били обслужени в страната по време на неотдавнашния деветдневен празничен период по повод Курбан байрам.

Президентът също така описа проекта като съживяване на историческо авиационно съоръжение, датиращо от 1933 г., предаде БТА.

При модернизацията пистата е била удължена от 2450 на 3000 метра и разширена от 42 на 60 метра, което позволява и на самолети с големи размери да я използват безопасно, отбелязва изданието.

Изградени са и множество допълнителни съоръжения, включително перон с площ от 160 000 квадратни метра, способен да побере до 44 самолета едновременно.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN