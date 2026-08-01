100-годишна тайна се е „крила“ под стара гара в Белград

Гарата ще бъде превърната в модерен музей

Сърбия е на път да реализира един от най-мащабните си проекти за опазване на културното наследство, като превърне бившата Централна железопътна гара в Белград в нов дом на Историческия музей на Сърбия. Амбициозната реконструкция трябва да приключи през май следващата година, въпреки че по време на строителните дейности възникнаха редица непредвидени предизвикателства.

Правителството на Сърбия предостави сградата на музея още през 2022 г. Така институцията, основана през 1963 г., най-накрая ще получи собствена сграда, след като десетилетия наред функционираше в помещения, предназначени за други цели. Единственият специализиран обект, с който разполагаше досега, беше Конакът на княз Милош в белградския квартал Топчидер.

След реконструкцията Историческият музей ще разполага с повече от 7 000 кв. м полезна площ, включително близо 2 500 кв. м изложбени пространства, разположени на три етажа. Проектът предвижда изграждането на модерни депозитни помещения с контролирана микроклиматична среда, реставрационни ателиета, административни офиси, работни пространства за куратори и многофункционална зала за конференции и събития.

По време на строителните работи обаче екипите откриват неизвестно досега подземно пространство, което първоначално е било затрупано. Инвеститорът решава то да бъде интегрирано в бъдещия музей, което налага промени в проекта, изготвяне на нова техническа документация и получаване на допълнителни разрешителни.

Новооткритите помещения ще бъдат превърнати в две допълнителни изложбени зали, свързани с основната част на музея чрез стълбища и асансьори. Промяната изисква и преработка на всички инженерни инсталации и музейната концепция. Допълнителна експертиза установява и сериозни проблеми с покривната конструкция на сградата, която обхваща над 3 000 кв. м. Предстои цялостната ѝ реконструкция, включително изграждането на нов покрив, покривен фенер и модерна мълниезащитна система.

Паралелно с това ще бъде изградена липсващата външна инфраструктура – нови връзки към водоснабдителната и канализационната мрежа, дренажна система, противопожарна инфраструктура, технически подход и стъклен мост, който ще осигурява директен достъп на посетителите от площад „Савски“.

В момента основните дейности са съсредоточени върху укрепването на подземните нива, изграждането на нови фундаментни плочи, полагането на хидроизолация и защитата от капилярна влага. Предстои подмяна на компрометираните междуетажни конструкции и реконструкция на таванските елементи.

Макар властите да уверяват, че проектът ще бъде завършен през май следващата година, мащабът на допълнителните строително-ремонтни дейности и необходимостта от промени в проекта поставят под въпрос доколко този срок е реалистичен. След приключването на реконструкцията Белград ще получи не само нов модерен музей, но и още един пример за успешното адаптиране на историческа инфраструктура към съвременни културни функции – тенденция, която все по-често се превръща в двигател за градско обновяване и развитие на културния туризъм.