Тези страни са най-бързо развиващите се в туризма

Наша съседка е в топ 10

Искате ли да познаете кои страни са отбелязали най-големия бум в туризма от 2019 г. насам? Нови данни от доклада на ОИСР „Тенденции и политики в туризма за 2026 г.“ класират най-бързо развиващите се туристически дестинации в света, базирани на международните пристигания между 2019 и 2025 г.

Кой е начело на бума на пътуванията след пандемията?

Саудитска Арабия е начело с 67% скок в международните пристигания от 2019 г. насам. Бумът се дължи на „Визия 2030“ – стремежа на кралството да диверсифицира икономиката си от петрола, което означава по-лесни туристически визи, драматично разширяване на капацитета на авиокомпаниите и сериозни средства, вложени в културни атракции и забавления. Ако напоследък сте виждали огледалната сграда „Марая“ на Ал-Ула или нейните пясъчникови гробници Хегра навсякъде в Instagram профила си, ето защо е.

Мароко и Египет не са много назад, като и двете се възползват от по-широк бум в Северна Африка, основан на подобрена въздушна свързаност и разширен капацитет на летищата. В Южна Америка Бразилия, Колумбия и Чили също са надминали комфортно броя на посетителите си отпреди пандемията.

Картината на Европа е по-скоро стабилно покачване, отколкото експлозия, но има някои наистина забележителни страни. Норвегия е нараснала с 28%, Сърбия с 27%, Дания с 22%, Португалия с 20% и Испания с 16%, като всички те комфортно надминават броя на посетителите си отпреди пандемията. Франция и Гърция също са надминали резултатите си за 2019 г., но не толкова драматично. Япония също се нарежда в световната челна шестица, настанявайки се точно зад Колумбия и точно пред Чили, въпреки че всеки, който е следил заглавията за слабата йена, която води до рекорден брой посетители, няма да бъде твърде шокиран от това.

Най-бързо развиващите се туристически дестинации от 2019 г. насам

Саудитска Арабия – +67%

Мароко – +53%

Египет – +47%

Бразилия – +46%

Колумбия – +45%

Япония – +34%

Чили – +33%

Норвегия – +28%

Сърбия – +27%

Дания – +22%

Турция – +21%

Португалия – +20%

Люксембург – +19%

Словения – +16%

Испания – +16%

Исландия – +14%

Франция – +12%

Гърция – +11%

Нидерландия – +11%

Швеция – +11%