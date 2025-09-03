Турция отчете най-ниската инфлация от близо 4 години

Наемите в страната са скочили с 39,62 процента

Турция отчете през август най-ниската инфлация за последните 45 месеца и продължава да бележи спад спрямо предходния месец. Това стана ясно след публикуването на данните за инфлацията през месец август от Турския статистически институт. Инфлацията е 2,04 процента на месечна база и 32,95 на сто на годишна база.

За шестмесечен период инфлацията е нараснала с 25,16 на сто. Според данните на Турския статистически институт наемите са скочили с 39,62 процента, предаде БТА.

При цените на производителите на вътрешния пазар на годишна база се наблюдава увеличение от 27,62 на сто в минното дело и добивната промишленост, 24,73 процента в преработващата промишленост, 26,68 на сто в производството и разпределението на електроенергия и газ и 55,35 процента във водоснабдяването.

Месечните данни показват увеличение от 1,97 на сто в минното дело и добивната промишленост, 1,78 процента в преработващата промишленост, 10,09 процента в производството и разпределението на електроенергия и газ и 0,82 на сто във водоснабдяването.

