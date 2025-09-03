1 USD
1.6794 BGN
Петрол
68.43 $/барел
Bitcoin
$111,213.0
Последвайте ни
1 USD
1.6794 BGN
Петрол
68.43 $/барел
Bitcoin
$111,213.0
Свят Турция отчете най-ниската инфлация от близо 4 години

Турция отчете най-ниската инфлация от близо 4 години

bTV Бизнес Новините

Наемите в страната са скочили с 39,62 процента

Турция отчете през август най-ниската инфлация за последните 45 месеца и продължава да бележи спад спрямо предходния месец. Това стана ясно след публикуването на данните за инфлацията през месец август от Турския статистически институт. Инфлацията е 2,04 процента на месечна база и 32,95 на сто на годишна база. 

За шестмесечен период инфлацията е нараснала с 25,16 на сто. Според данните на Турския статистически институт наемите са скочили с 39,62 процента, предаде БТА.

Българската компания, която връща страната ни в космоса

При цените на производителите на вътрешния пазар на годишна база се наблюдава увеличение от 27,62 на сто в минното дело и добивната промишленост, 24,73 процента в преработващата промишленост, 26,68 на сто в производството и разпределението на електроенергия и газ и 55,35 процента във водоснабдяването.

ChatGPT не работи? Ето кои алтернативи да използвате

Месечните данни показват увеличение от 1,97 на сто в минното дело и добивната промишленост, 1,78 процента в преработващата промишленост, 10,09 процента в производството и разпределението на електроенергия и газ и 0,82 на сто във водоснабдяването.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата