ChatGPT не работи? Ето кои алтернативи да използвате

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Нова криптовалута увеличи богатството на семейство Тръмп с 5 млрд. долара
Криптовалутата достигна максимум от около 40 цента
Потребители сигнализират за прекъсване
ChatGPT не работи. Според Downdetector, уебсайт, проследяващ състоянието на онлайн услугите, стотици потребители са подали сигнали през последните 20 минути.
Потребителите на ChatGPT по целия свят съобщават за сериозен прекъсване, като много от тях изразяват недоволство от прекъсването в социалните медии.
Според Downdetector, уебсайт, който проследява състоянието на онлайн услугите, стотици потребители са подали сигнали през последните 20 минути, посочвайки проблеми с чатбота с изкуствен интелект.
Прекъсването изглежда засяга голям брой потребители по целия свят. OpenAI, разработчикът на ChatGPT, все още не е издал изявление относно прекъсването. Докато някои потребители съобщават, че ChatGPT работи добре, други срещат мрежови грешки, като са засегнати както версиите на уебсайта, така и версиите на мобилното приложение.
ChatGPT е имал прекъсвания в миналото, включително:
Скорошни прекъсвания: През последните 24 часа ChatGPT претърпя прекъсване с продължителност приблизително 10 минути на 3 септември 2025 г., както и други инциденти на 2 септември 2025 г. и 1 септември 2025 г.
Докато ChatGPT не работи, потребителите могат да обмислят алтернативни AI чатботове като:
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Криптовалутата достигна максимум от около 40 цента
Компанията е лидер в умния дом и сградната автоматизация
Обява разкри, че предприемачът продава известния си бизнес