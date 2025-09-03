ChatGPT не работи? Ето кои алтернативи да използвате

Потребители сигнализират за прекъсване

ChatGPT не работи. Според Downdetector, уебсайт, проследяващ състоянието на онлайн услугите, стотици потребители са подали сигнали през последните 20 минути.

Потребителите на ChatGPT по целия свят съобщават за сериозен прекъсване, като много от тях изразяват недоволство от прекъсването в социалните медии.

Според Downdetector, уебсайт, който проследява състоянието на онлайн услугите, стотици потребители са подали сигнали през последните 20 минути, посочвайки проблеми с чатбота с изкуствен интелект.

Прекъсването изглежда засяга голям брой потребители по целия свят. OpenAI, разработчикът на ChatGPT, все още не е издал изявление относно прекъсването. Докато някои потребители съобщават, че ChatGPT работи добре, други срещат мрежови грешки, като са засегнати както версиите на уебсайта, така и версиите на мобилното приложение.

Минали прекъсвания на ChatGPT

ChatGPT е имал прекъсвания в миналото, включително:

23 януари 2025 г.: Глобален проблем с достъпа засегна потребители в страни като Испания, Аржентина и Съединените щати, като продължи повече от три часа.

26 декември 2024 г.: Подобен бъг парализира гиганта в областта на изкуствения интелект.

5 февруари 2025 г.: Глобален прекъсване остави потребителите без достъп до услугата, като в Downdetector бяха подадени над 22 000 сигнала.

Скорошни прекъсвания: През последните 24 часа ChatGPT претърпя прекъсване с продължителност приблизително 10 минути на 3 септември 2025 г., както и други инциденти на 2 септември 2025 г. и 1 септември 2025 г.

Алтернативи на ChatGPT

Докато ChatGPT не работи, потребителите могат да обмислят алтернативни AI чатботове като:

Google Gemini: Проектиран за ефективно генериране на текстово съдържание.

Microsoft Copilot: Предлага изживяване, подобно на премиум версията на ChatGPT, с възможности за генериране на изображения.

YouChat: Предоставя актуализирани и подходящи отговори с мощната си търсачка.

Jasper Chat: Идеален за създатели на съдържание, с възможности за SEO оптимизация.

Perplexity AI: Подходящ за задълбочени изследвания и академична работа, с точни цитати.

