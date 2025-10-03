1 USD
Свят Турция отчете инфлация от над 30% през септември

Турция отчете инфлация от над 30% през септември

bTV Бизнес екип

Спрямо август увеличението на цените през септември е от 3,23%

Турция отчита инфлация от 33,29 процента на годишна база през септември, показват оповестени днес данни на Турския статистически институт.

Спрямо август увеличението на цените през септември е от 3,23 на сто. Осреднената стойност на инфлацията в страната за период от 12 месеца е изчислена на 38,36 процента.

Нова марка автомобили навлиза у нас

Най-голям скок на цените на годишна база през септември има в сектора на образованието - 66,10 на сто, при жилищата - 51,36 на сто, храните и безалкохолните напитки - 36,06 на сто, предаде БТА. Най-ниска е инфлацията при облекло и обувки - 9,80 на сто, показват публикуваните данни на националната статистика. 

Защо най-богатата петролна страна в света е в тъмното от половин година

През август инфлацията на годишна база беше изчислена на 32,95 процента, най-ниската за период от 45 месеца, а месечната - на 2,04 процента.

