Турция отчете инфлация от над 30% през септември

Спрямо август увеличението на цените през септември е от 3,23%

Турция отчита инфлация от 33,29 процента на годишна база през септември, показват оповестени днес данни на Турския статистически институт.

Спрямо август увеличението на цените през септември е от 3,23 на сто. Осреднената стойност на инфлацията в страната за период от 12 месеца е изчислена на 38,36 процента.

Най-голям скок на цените на годишна база през септември има в сектора на образованието - 66,10 на сто, при жилищата - 51,36 на сто, храните и безалкохолните напитки - 36,06 на сто, предаде БТА. Най-ниска е инфлацията при облекло и обувки - 9,80 на сто, показват публикуваните данни на националната статистика.

През август инфлацията на годишна база беше изчислена на 32,95 процента, най-ниската за период от 45 месеца, а месечната - на 2,04 процента.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN