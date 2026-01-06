Най-силните централни банки в света, американските са едва трети

Тези три банки заедно държат над половината от активите на централните банки в света

Глобалните централни банки играят ключова роля във формирането на икономическата стабилност и паричната политика. Техните баланси, често обременени с държавни ценни книжа, валутни резерви и други финансови инструменти, дават представа за тяхната финансова мощ и стратегически приоритети.

Последните данни на Банката за международни разплащания (BIS), цитирани от N1, разкриват, че еврозоната е водеща в света с над 7,1 трилиона долара активи на централните банки, точно пред Китай и Съединените щати.

Какво разкриват даннните?

Активите на централната банка могат да сигнализират за това колко активно една държава се намесва в икономиката си чрез количествени облекчения, валутни фиксиране или натрупване на резерви.

Развиващите се пазари като Индия, Бразилия и Саудитска Арабия стават все по-важни, като всеки от тях държи активи на стойност над 500 милиарда долара.

Данните на BIS разкриват най-големите централни банки в света по общи активи към третото тримесечие на 2025 г. Тази класация отразява не само размера на основните икономики, но и разликите в стратегиите за парична политика, нивата на количествено облекчаване и валутните интервенции.

Активи на централната банка

Еврозоната оглавява списъка с общи активи от 7,13 трилиона долара, следвана отблизо от Китай (6,62 трилиона долара) и Съединените щати (6,59 трилиона долара).

Тези три банки заедно държат над половината от активите на централните банки в света. Швейцария, въпреки по-малкото си население, държи над 1,1 трилиона долара, огромна сума, причинена от интервенции на валутния пазар и натрупване на резерви.

Какво точно представляват активите на централната банка?

Активите на централната банка включват всичко - от златни и валутни резерви до държавни облигации и заеми за финансови институции. Тези резерви служат като основа за паричните операции на централната банка и нейната способност да влияе върху лихвените проценти, да контролира инфлацията и да стабилизира валутните стойности.

От централните банки все повече се очаква да действат не само като кредитори от последна инстанция, но и като стабилизатори на финансовите пазари чрез закупуване на активи и ликвидни инструменти.

Възходът на развиващите се пазари

Докато развитите икономики доминират начело на списъка, развиващите се пазари придобиват все по-голямо значение. Резервната банка на Индия държи активи на стойност 911 милиарда долара, следвана отблизо от Бразилия с 898 милиарда долара. Саудитска Арабия с 515 милиарда долара отразява огромния си излишък, базиран на енергия, и управлението на суверенното си богатство и фиксирания валутен курс.

Това финансово влияние допринася за по-широката динамика на глобалната мощ. Например, резервите на централните банки помагат за поддържане на валутата на дадена държава в международната търговия. В тази връзка, страните с големи резерви имат по-голямо влияние върху световната икономика. Активите, обезпечени с резерви, играят фундаментална роля в глобалните финанси.

Разбиране на ролята на централната банка

Въпреки че общият размер на активите не измерва БВП или производителността, той показва с каква „огнева мощ“ разполага една централна банка, за да стабилизира пазарите или да повлияе на валутните курсове.

Държавите с по-големи активи имат по-голямо предимство за управление на финансови сътресения. С навлизането ни в нова фаза на затягане на паричната политика и промени в глобалните капиталови потоци, разбирането на тези нива на активи ни дава представа кои икономики са най-добре позиционирани да се справят с бъдещата нестабилност.

