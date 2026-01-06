Как плюшената играчка Jellycat завладя китайския пазар?

Jellycat успява да надгради позициите си в Китай чрез ефективен маркетинг и локализация

Британската марка плюшени играчки Jellycat отбелязва силен пробив на китайския пазар, превръщайки се от производител, ориентиран основно към деца. Компанията навлезе в Китай още през 2015 г., но истинският ѝ възход съвпадна с пандемията, когато търсенето на продукти нарасна значително, пише ВВС.

Ключова роля за успеха изиграва серията „Amuseable“ – плюшени играчки с човешки изражения, вдъхновени от неодушевени предмети. Според анализатори от Statista именно тези продукти се възприемат добре от поколението Z и милениалите по целия свят.

Jellycat успява да надгради позициите си в Китай чрез ефективен маркетинг и локализация. Изскачащите магазини и събития, предлагащи лимитирани серии продукти, се превръщат в атракция, широко разпространявана в социалните мрежи. Компанията адаптира асортимента си и към местните вкусове, като предлага плюшени версии на културно разпознаваеми предмети в градове като Пекин и Шанхай.

Финансовите резултати отразяват този растеж. През 2024 г. приходите на базираната във Великобритания компания нарастват с около две трети до 333 млн. паунда. Само чрез големите платформи за електронна търговия в Китай продажбите се оценяват на приблизително 117 млн. долара, сочат данни на пазарни анализатори от Пекин.

Успехът на Jellycat е част от по-широк бум на пазара на колекционерски играчки в Китай. Според прогнози общите продажби в този сегмент се очаква да надхвърлят 110 млрд. юана. Подобни марки и продукти отразяват тенденцията „kidult“ – размиване на границите между детските и възрастните потребителски навици, която се наблюдава и в други части на света.

Въпреки това има сигнали, че пазарът може да се доближава до точка на насищане. Част от потребителите се насочват към по-евтини или алтернативни форми на колекциониране. На този фон Jellycat остава сравнително достъпна форма на „малък лукс“, но бъдещият ръст вече не изглежда толкова безусловен.

