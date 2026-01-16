Кое е най-продаваното гориво в Хърватия? Едното е абсолютният "крал" на пазара

Горивото като огледало на автомобилния сектор в Хърватия

Видът гориво, който шофьорите избират, често говори повече от статистиките, той разкрива какви автомобили карат хората и как е структуриран автомобилният сектор в една страна. Дизел, бензин, газ или електромобили - предпочитанията на пазара очертават реалната картина на мобилността. Но кое гориво доминира в Хърватия?

Дизелът – безспорният лидер

Снимка: Reuters/bTV

В Хърватия дизеловите горива остават „кралят“ на пазара, като формират над 70% от общите продажби. Това не е изненадващо, тъй като делът отразява структурата на автомобилния парк, ежедневните нужди на гражданите и силната роля на транспортния сектор. Останалата част от пазара се поделя основно между бензина и, в значително по-малка степен, пропан-бутана.

За да даде ясен отговор на въпроса какво търсят хърватските шофьори, изданието Revija HAK отправя запитване към INA, водещата хърватска петролна и газова компания. Данните потвърждават тенденцията, че дизелът продължава да бъде най-предпочитаното гориво в страната.

Растящ интерес към премиум горивата

Любопитен детайл в информацията от INA е устойчивото нарастване на търсенето на първокласни горива. Приблизително един от всеки четирима клиенти избира премиум вариант (Class Plus Premium), привлечен от допълнителните ползи за двигателя и по-добрата ефективност при шофиране.

Тези горива се отличават от стандартните със завишено съдържание на усъвършенствани добавки и подобрени формули, които допринасят за по-дълъг живот на двигателя и оптимална работа на автомобила.

Какво показва пазарът?

Снимка: iStock

Доминиращият дял на дизела ясно показва, че Хърватия все още разчита основно на класически двигатели с вътрешно горене, особено в транспорта и по-дългите пътувания. В същото време нарастващият интерес към премиум горивата подсказва, че шофьорите все повече обръщат внимание на качеството, ефективността и грижата за автомобила си, което е знак за постепенно развитие и модернизиране на автомобилната култура в страната.

