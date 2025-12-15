BGN → EUR
Хърватия готви най-голямата инвестиция в историята, какво строят?

Хърватия готви най-голямата инвестиция в историята, какво строят?

Свят

bTV Бизнес екип

Крайният срок за сключване на договора и започване на работа е май следващата година

Новият център за данни с изкуствен интелект ще бъде разположен в индустриална зона в Славония и е най-голямата първоначална инвестиция в историята на Хърватия, съобщава STA, цитирано от словенското издание на Forbes.

Център за данни с изкуствен интелект с мощност 50 мегавата на стойност 400 до 450 милиона евро ще бъде построен в Нова Градишка, Хърватия. Това е най-голямата инвестиция на зелено в Хърватия, обявена тази седмица от кмета на града Винко Гъргич.

Предварителният договор за изграждането на центъра беше подписан от представители на Нова Градишка с лондонската компания NEOIX PLC. Според градската администрация в проекта ще участват 30 високотехнологични експерти и 40 работници от технически и обслужващи професии.

Центърът за данни ще бъде разположен в индустриална зона и ще включва модерна технологична инфраструктура с най-високи стандарти за сигурност и възможност за надграждане. Очакваната инвестиционна стойност е между 400 и 450 милиона евро.

Крайният срок за сключване на договора и започване на работа е май следващата година, пише STA.

