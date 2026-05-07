Ryanair закри една от базите си на 300 км от София

bTV Бизнес екип

Закриването на базата ще доведе и до освобождаването на около 200 служител

Нискобюджетната авиокомпания Ryanair взе решение да закрие базата си на летището в Солун, което ще ограничи възможностите за по-евтини самолетни билети от града. За решението съобщиха официално от ръководството на компанията по време на пресконференция. Летището се намира на около 300 км от София и се очкава решението да повлияе на пътуванията на българските граждани, тъй като част от тях използваха полетите на компанията от Солун. 

От авиопревозвача обясниха, че причината за оттеглянето са високите летищни такси на летище „Македония“. Според компанията именно увеличените разходи правят дейността на базата икономически неизгодна. Гръцката авиационна администрация е отказала искането на Ryanair за намаляване на таксите, предава БНР.

След промяната вместо досегашните три самолета в Солун ще остане базиран само един. Закриването на базата ще доведе и до освобождаването на около 200 служители, сред които пилоти, стюардеси и технически персонал. Очаква се решението да се отрази и на туристическия поток към Солун, който е вторият по големина град в Гърция. По темата вече е проведено заседание на областната управа в Солун, където се обсъждат мерки за ограничаване на негативните последици от изтеглянето на авиокомпанията.

Все пак от Ryanair уточняват, че напускането на летище Солун няма да стане по време на активния летен туристически сезон. Компанията планира окончателното закриване на базата да се случи през октомври. В социалните мрежи решението предизвика множество негативни реакции. Потребители коментират, че ще търсят алтернативни варианти за евтини полети и различни дестинации, като част от тях обсъждат възможността да пътуват през София или Скопие. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

