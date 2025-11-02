1 USD
1.69277 BGN
Петрол
64.66 $/барел
Bitcoin
$110,803.0
Последвайте ни
1 USD
1.69277 BGN
Петрол
64.66 $/барел
Bitcoin
$110,803.0
Свят Трима милиардери излязоха за пиле и бира и платиха за храната на всички

Трима милиардери излязоха за пиле и бира и платиха за храната на всички

Свят

bTV Бизнес екип

Трима техномилиардери влизат в бар....

Посетителите на популярен ресторант за пържено пиле в Сеул преживяха неочаквана среща в четвъртък вечер. Вратата на заведението Kkanbu Chicken се отвори — и вътре влязоха не трима обикновени клиенти, а трима от най-влиятелните мъже в световната технологична индустрия, пише CNN.

Главният изпълнителен директор на Nvidia – Дженсен Хуанг, заедно с председателя на Samsung Electronics Лий Дже-йонг и изпълнителния председател на Hyundai Motor Group Чунг Ей-сун, решиха да споделят скромна вечеря от пържено пиле и бира – популярното в Корея дуо, известно като “чимек” (съчетание от “чи” – пиле, и “мек” – бира).

Технологични титани, човешки момент

Тримата бизнес лидери, с общо нетно състояние от около 195 милиарда долара, се насладиха на класически корейски вкусове – топчета и пръчици сирене, обезкостено пиле и студена бира Terra, гарнирана с глътка традиционен оризов спирт соджу.

„Обичам пържено пиле и бира с приятелите си – така че ‘Кканбу’ е идеалното място, нали?“ – каза усмихнатият Хуанг на събралите се минувачи, докато стриймваше на живо в социалните мрежи.

Любопитен факт – освен че е име на популярна верига, „Кканбу“ е и корейска жаргонна дума за много близък приятел. И в тази вечер, изглежда, приятелството бе основното ястие в менюто.

Nvidia доближи историческия праг от 5 трлн. долара заради AI бума

Тост за приятелството

Видео от местни медии показва тримата техномагнати, как свързват ръцете си, за да отпият глътка бира – символичен корейски жест на приятелство. По-късно, те дори излезли навън, за да раздават пилешки пръчици със сирене на събралата се тълпа.

„Пилешките крилца бяха невероятни! Опитвали ли сте ги?“, възкликнал Хуанг, размахвайки кошници с хрупкаво пиле. „Някой? Пържено пиле?“ – подканял той, докато хората снимали и аплодирали.

Когато звъни „златната камбана“

Кулминацията настъпила, когато Хуанг ударил т.нар. “златна камбана” – символичен жест, че поема сметката на всички присъстващи. По информация на агенция Yonhap, Лий от Samsung всъщност платил сметката, а Чунг осигурил втория рунд напитки – демонстрация на джентълменско съперничество и добро настроение.

От пилешки крилца до AI чипове

Вечерята се проведе малко преди срещата на върха на АТИС в Кьонджу, където се събраха лидери от цяла Азия, включително китайският президент Си Дзинпин. Сред обсъжданите теми бе достъпът до авангардни AI чипове – сфера, в която Nvidia доминира с пазарна капитализация от близо 5 трилиона долара.

Ден по-късно, на самата среща, Дженсен Хуанг обяви, че Nvidia ще предостави над 260 000 графични процесора на южнокорейски компании – включително на Samsung, Hyundai, Naver и SK. Идеята: да се засили развитието на „физическия изкуствен интелект“ – от автономни автомобили до нови роботизирани технологии.

Кой доминира и кой остава в сянка: Най-добрите компании в света през 2025 г.

Пиле, приятелство и бъдеще

Една вечер в сеулски ресторант напомни, че зад студените числа и пазарни капитализации стоят хора, които споделят храна, смях и визия за бъдещето.

А както казват в Корея – „чин-чин за кканбу“ – наздраве за приятелството.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата