Защо българите масово купуваха злато през 2025 г.?

Какво купуват българските инвеститори?

Тази година остава в историята като една от най-силните за златото. С над 50 нови ценови върха и поскъпване от близо 60% на годишна база, благородният метал се утвърди като един от най-добре представящите се активи в глобален мащаб. Тази динамика ясно се отрази и в България, където интересът към инвестиционното злато достигна исторически рекорди.

Година на ценови върхове

Снимка: iStock

Данни, цитирани от Tavex, показват, че в началото на януари 2025 г. златото се търгуваше на нива малко над 2600 щатски долара за тройунция. В рамките на годината цената премина през няколко силни движения, за да достигне около 4300 долара за тройунция в края на периода.

Първата фаза на ръста бе подкрепена от очакванията за мащабни реформи около встъпването в длъжност на новия президент на САЩ. През април пазарите реагираха на обявяването на нов етап от търговската война между САЩ и Китай, което доведе до временна корекция и при златото. Последва обаче бързо възстановяване – цената се изстреля над 3400 долара и през по-голямата част от лятото се задържа в диапазона 3200–3400 долара.

В края на август бичият пазар отново се активизира, а в средата на октомври бе достигнат нов исторически рекорд над 4300 долара за тройунция. Последвалата корекция постепенно отстъпва място на стабилизиране в последните месеци на годината, като пазарът ясно навлезе в нов дългосрочен възходящ цикъл.

Глобалните причини зад поскъпването

Според анализ на World Gold Council, силното представяне на златото през 2025 г. се дължи на комбинация от няколко ключови фактора. Геополитическата несигурност обяснява около 12 процентни пункта от годишния ръст, докато слабият щатски долар и по-ниските лихви добавят още около 10 пункта. Допълнителен тласък идва от ценовия импулс и навлизането на нови инвеститори, които допринасят с приблизително 9 процентни пункта.

Към това се добавя и общата макроикономическа среда – високата глобална задлъжнялост, особено в развитите икономики, както и очакванията за по-разхлабена парична политика като инструмент за справяне с нея. Традиционно това е среда, в която златото се представя добре.

Централните банки като двигател на търсенето

Снимка: iStock

През 2025 г. покупките на злато от централните банки продължиха да бъдат във фокуса на пазарите. Анализ на Société Générale сочи, че официално декларираните покупки вероятно не отразяват пълния мащаб на търсенето. По оценки на банката, поне 600 тона злато годишно са били придобивани от различни централни банки през последните три години, без да бъдат официално отчетени. Това подсказва за значителен „скрит“ източник на търсене на глобалния пазар.

Рекордна година за инвестиционното злато в България

Глобалните тенденции ясно се пренесоха и на българския пазар. Интересът към инвестиционното злато у нас достигна най-високите си нива до момента.

„Данните ни показват, че продажбите на инвестиционно злато са нараснали със 70% спрямо 2024 г., а броят на българите, инвестиращи във физическо злато, се е увеличил с около 30%, според ежегодното проучване „Как спестяват българите“, споделя Макс Баклаян от Tavex.

Профилът на купувачите е все по-диверсифициран – от хора, които редовно купуват по 1 грам месечно, до инвеститори, които влагат значителни суми наведнъж. Общото между тях е търсенето на защита на спестяванията в условията на икономическа несигурност и необходимостта от висока ликвидност.

Какво купуват българските инвеститори?

Снимка: Getty Images/iStock

През 2025 г. най-търсените инвестиционни продукти в България остават златните кюлчета. Кюлчетата от 50 грама заемат първото място по търсене, следвани от тези от 100 грама, кюлчетата от 1 тройунция и от 20 грама.

Силен интерес има и към кюлчетата от 1 грам, които са част от образователна програма за финансово образование. По обем на продажбите те изпреварват дори инвестиционните златни монети от 1 унция. Въпреки това, монетите от 1 унция запазват статута си на предпочитан избор за много български инвеститори заради високата си ликвидност и международна разпознаваемост.

„За българските инвеститори златото остава символ на сигурност – средство за запазване на стойността и инструмент за финансова стабилност в турбулентни времена“, посочва Макс Баклаян.

Поглед към 2026 г.

Комбинацията от геополитически рискове, очакванията за отхлабване на монетарната политика и устойчивото търсене от страна на централните банки подсказва, че златото ще запази ключовата си роля и през 2026 г. Това важи както за световните пазари, така и за българските инвеститори, за които инвестиционното злато все по-ясно се утвърждава като стратегически елемент от дългосрочното управление на личните финанси.

