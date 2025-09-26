Кой доминира и кой остава в сянка: Най-добрите компании в света през 2025 г.

Кои са ТОП 10 най-добри компании?

През последната година някои от доминиращите компании на световните пазари преосмислиха стратегиите си за растеж. Това се случи под натиска на митата на Тръмп, изкуственият интелект и променящите се нагласи на потребителите. В този пазарен хаос се появиха и някои нови гиганти, които изгряха на бизнес сцената.

Списание Time класира 1000-те най-успешни компании в света тази година. Nvidia, която това лято стана първата публична компания, достигнала пазарна стойност от четири трилиона долара, зае първото място. Компанията процъфтява благодарение на нарастващото търсене на технологии с изкуствен интелект и успешното си подразделение за видеоигри.

Компаниите на върха

Много от компаниите, които се класират високо в списъка, са се възползвали от изкуствения интелект. Microsoft, която е на второ място в списъка и е точно след Nvidia по пазарна стойност, също отбеляза значителен ръст на приходите през 2024 г. благодарение на технологиите за изкуствен интелект и облачните изчисления.

Apple, която оглави списъка с най-добрите компании в света през 2024 г., забележимо отсъства тази година поради спад в приходите между 2022 и 2024 г. Много анализатори от Уолстрийт смятат, че причината за това е, че компанията е изостанала в областта на изкуствения интелект.

Nike е водещата компания в категорията облекло, обувки и спортно облекло, изпреварвайки луксозния гигант LVMH и кралицата на спортното облекло Lululemon. Компанията преживя няколко трудни години поради конкуренцията от нови марки като On и Hoka, а миналата година назначи нов главен изпълнителен директор, Елиът Хил, който обяви големи инвестиции. През лятото продажбите скочиха благодарение на облеклата за мачове, носени от шампионите по тенис Карлос Алкарас и Яник Синер.

Фармацевтичната компания Novo Nordisk също инвестира в иновации, за да остане пред конкуренцията. Възползвайки се от популярността на революционните лечения за диабет и отслабване Ozempic и Wegovy, компанията сега пуска перорална версия на семаглутид, за да запази предимството си пред конкуренти като Eli Lilly.

Списъкът е доминиран от американски компании като те заемат първите шест места в челната десетка в света. Освен Nvidia и Microsoft, открояват се още JP Morgan Chase, Alphabet, Amazon и Meta, докато Cigna Corporation заема десето място.

Къде се намират компаниите от ЕС?

Три европейски компании от Германия, Испания и Нидерландия попадат в челната десетка. Германската Volkswagen Group се класира на седмо място с 93,32 точки, което я прави най-високо класираната европейска компания в челната десетка. Испанската BBVA, мултинационална финансова институция, се класира на осмо място с 93,13 точки, а холандската компания Airbus - на девето място с 93,07 точки.

Компаниите са класирани въз основа на три основни критерия: удовлетвореност на служителите, ръст на приходите и прозрачност по отношение на устойчивостта (ESG). Всяка компания можеше да получи максимум 100 точки. Компаниите трябваше да отговарят на определени критерии, за да бъдат взети предвид за оценката, включително генериране на приходи от поне 100 милиона долара през 2023 или 2024 г., в зависимост от това кога са били публикувани най-новите данни по време на фазата на изследване.

Десетте най-големи компании

Nvidia Corp (САЩ), информационни технологии, електроника, хардуер и оборудване Microsoft (САЩ), информационни технологии, електроника, хардуер и оборудване JP Morgan Chase (САЩ), банково дело и услуги Alphabet (САЩ), технологии и услуги Amazon (САЩ), технологии и услуги Meta (САЩ), технологии и услуги Volkswagen Group (Германия), автомобилна индустрия и доставчици BBVA (Испания), банкови и финансови услуги Airbus (Холандия), аерокосмическа и отбранителна промишленост Cigna Corporation (САЩ), Застраховане, здравеопазване и социални услуги.

