Курсът на долара за 19 декември 2025 г.

НАП стартира подкаст поредица за приемането на еврото
Епизодите предоставят важна и полезна за бизнеса информация
Към днешна дата доларът се продава за 1,66894 лева.
Единната валута се котира надолу с 0,09 на сто до 1,1712 долара за едно евро. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтния курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1719 долара спрямо 1,1722 долара в сряда.
