Netflix се отказа от офертата си за Warner Bros. Discovery, разчиствайки пътя за Paramount

Сделка за над 100 млрд. долара навлиза в решаваща фаза

Netflix се оттегли от наддаването за Warner Bros. Discovery, което на практика отваря възможност за сделка с Paramount. Решението идва след последния кръг от подобрени предложения и засилен политически и регулаторен интерес към трансакцията.

При липсата на насрещна оферта бордът на Warner Bros. Discovery вече може да прекрати споразумението си със стрийминг платформата и да продължи преговорите с Paramount. Подобреното предложение на медийната група включва цена от 31 долара в брой на акция – с един долар над предходната оферта, която оценяваше компанията на приблизително 108 млрд. долара.

В пакета е заложена и регулаторна такса за прекратяване в размер на 7 млрд. долара, ако сделката бъде блокирана по регулаторни причини, предаде БГНЕС. Освен това Paramount се ангажира да поеме неустойката от 2,8 млрд. долара, която Warner Bros. Discovery би дължала на Netflix при отказ от действащото им споразумение.

Ключов елемент в предложението е ангажиментът на основателя на Oracle Лари Елисън да осигури допълнително финансиране при необходимост, за да бъдат изпълнени изискванията на кредитиращите банки. Елисън е баща на Дейвид Елисън, който стои зад Skydance и участва в сделката по придобиването на Paramount.

Процесът привлече вниманието и на Белия дом. Президентът Доналд Тръмп публично заяви, че администрацията има роля в регулаторната оценка на подобни мащабни медийни сделки. В същото време републикански законодатели отправиха критики към Netflix относно съдържанието в платформата – обвинения, които съизпълнителният директор Ted Sarandos отхвърли.

Ако сделката бъде финализирана, под контрола на Paramount ще преминат ключови активи, включително CNN. Подобна консолидация би могла да има отражение върху структурата на американския медиен пазар и разпределението на влиянието в сектора.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN