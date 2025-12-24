Тръмп: Централната банка ще се оглави от човек, който се съгласява с мен

Засега има пет кандидати, които биха могли да наследят Джером Пауъл

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че следващият ръководител на американската централна банка, наричана официално Управление на федералния резерв (УФР), "в никакъв случай няма да бъде човек, който не се съгласява с него".

Засега има петима кандидати, които биха могли да наследят Джером Пауъл, когато мандатът на действащия президент на УФР изтече през май догодина, пише БТА.

Тръмп каза и че иска следващият управител да понижи основните лихвени проценти, ако пазарите се развиват добре.

