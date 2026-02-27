Това е първата авиокомпания, която позволява на кучета до 30 кг да пътуват в самолета

Максимално допустимото тегло е увеличено на 30 килограма вместо първоначално обсъжданите 25

Италианската авиокомпания ITA Airways става първият превозвач в света, който ще разреши на собственици на кучета с тегло до 30 килограма да пътуват с тях в салона без транспортна клетка, съобщава Кориере дела сера. Решението идва след експериментален полет през септември по линията Милано-Линате – Рим-Фиумичино, както и след последвали регулаторни промени, одобрени от Националния орган за гражданска авиация на Италия (Enac), предава БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

Новата услуга ще бъде достъпна единствено за специално обозначени полети под името „Large Pet Friendly“. При всички останали полети малките кучета ще продължат да се превозват в транспортни клетки според действащите разпоредби. Подробностите за началните дати и цените ще станат ясни през следващите седмици. Предвижда се услугата да стартира през сезона „пролет–лято“, когато туристическият поток е най-силен – от юни до края на септември.

Максимално допустимото тегло е увеличено на 30 килограма вместо първоначално обсъжданите 25, което ще даде възможност и на собственици на средно големи породи да се възползват. Според условията, изпробвани по време на тестовия полет, кучетата трябва да бъдат настанени на специално определени места до своите стопани, без да седят непосредствено до други пътници. Те трябва да са с нагръдник и намордник и да бъдат поставени върху абсорбираща постелка.

„След този първи полет работихме усилено, за да осигурим всички оперативни и качествени изисквания, необходими за превръщането на преживяването на тези две кучета в реална услуга, достъпна по нашите вътрешни линии“, заявява Йорг Еберхарт, изпълнителен директор и генерален мениджър на ITA Airways. Той подчертава, че решението е продиктувано от вниманието към пътниците и разбирането, че домашните любимци са част от семейството, затова компанията иска пътуванията да започват и да завършват заедно.

Досега по-едрите кучета трябваше да се транспортират в клетки в багажното отделение заедно с куфарите, което според специалисти и собственици често причинява стрес заради ограниченото пространство, шума и температурните промени. Затова много стопани предпочитат да пътуват с автомобил на дълги разстояния, да оставят любимците си у дома или изобщо да се отказват от по-продължителни пътувания.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN