Тръмп ще запази "масивните" мита за Индия, докато страната не спре вноса на руски петрол

Половината от 50-процентните тарифи на САЩ върху индийски стоки са в отговор на тези покупки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново каза, че индийският премиер Нарендра Моди му е обещал, че Индия ще спре да купува руски петрол, като същевременно предупреди, че Ню Делхи ще продължи да плаща "масивни" тарифи, ако не направи това.

"Говорих с премиера Моди на Индия и той каза, че няма да прави това с руския петрол", каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One.

На въпрос за твърдението на Индия, че не е запозната с никакъв разговор между Моди и Тръмп, Тръмп отговори: "Ако те искат да кажат това, тогава просто ще продължат да плащат огромни тарифи, а те не го искат", съобщава БНР.

Руският петрол е един от основните дразнители за Тръмп в продължителните търговски преговори с Индия, като половината от 50-процентните му тарифи върху индийски стоки са в отговор на тези покупки. Правителството на САЩ заяви, че приходите от петрол финансират войната на Русия в Украйна.

Индия се превърна в най-големия купувач на руски петрол, превозван по море и продаван с отстъпка, след като западните държави отказаха покупките и наложиха санкции на Москва заради инвазията ѝ в Украйна през 2022 г.

По-рано миналата седмица Тръмп заяви, че Моди го е уверил, че Индия ще спре покупките си на руски петрол. Индийското външно министерство заяви, че не е запознато с телефонен разговор между лидерите, като отбеляза, че основната грижа на Ню Делхи е била да "защити интересите на индийския потребител".

Служител на Белия дом заяви преди дни, че Индия е намалила наполовина покупките си на руски петрол, но индийски източници съобщиха, че не е наблюдавано незабавно съкращение на доставките.

Източници на Reuters пък съобщиха, че индийските рафинерии вече са направили поръчки за товарене през ноември, включително някои, планирани за пристигане през декември, така че всяко намаление може да започне да се проявява в данните за вноса на руски петрол в страната през декември или януари 2026 г.

Вносът на руски петрол в Индия се очаква да нарасне с около 20% този месец до 1,9 милиона барела на ден, според оценки на фирмата за данни за стоки Kpler, тъй като Русия увеличава износа, след като украински дронове удариха рафинериите ѝ.

