Тръмп сключи споразумение с AstraZeneca за цените на лекарствата и митата

Фирмата ще бъде включена в платформата TrumpRx

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви сключването на споразумение с фармацевтичната компания AstraZeneca, което според него ще доведе до значително по-ниски цени на медикаментите в страната. В замяна, администрацията предоставя митнически облекчения на компанията, съобщи АФП, цитира БГ НЕС.

Снимка: Ройтерс

Сделката предвижда AstraZeneca да прилага ценова политика по принципа на „най-облагодетелстваната нация“ в рамките на програмата Medicaid – американската система за здравно осигуряване на граждани с ниски доходи. Освен това, фирмата ще бъде включена в платформата TrumpRx, където потребителите могат да закупуват лекарства на по-ниски цени директно.

Мехмет Оз, ръководителят на Центровете за Medicare и Medicaid, съобщи, че AstraZeneca ще предлага също така „масово“ намалени цени на медикаменти за белодробни заболявания. В замяна, правителството на Тръмп се съгласи на трета поредна година отсрочка на новите мита, след като компанията обяви инвестиция в размер на 50 милиарда долара в САЩ.

Главният изпълнителен директор на AstraZeneca Паскал Сорио подчерта, че повечето от продуктите на компанията вече се произвеждат в Съединените щати, а останалата част от производството предстои да бъде прехвърлена там.

Новото споразумение идва след аналогичната договорка с Pfizer от 30 септември, също предвиждаща триигодишно освобождаване от мита. Въпреки усилията, високите цени на лекарствата продължават да предизвикват обществено недоволство и законодателни инициативи. Засега обаче влиянието върху пазара остава трудно измеримо.

Анализатори отбелязват, че тези споразумения дават на компаниите по-голяма яснота за бъдещето, тъй като ще избегнат нови мита в следващите три години. Все пак, значителна част от ефекта върху цените ще зависи от предстоящите преговори през ноември относно 15 водещи лекарства съгласно закон от 2022 г.

