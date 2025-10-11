1 USD
1.69072 BGN
Петрол
62.17 $/барел
Bitcoin
$113,003.0
Последвайте ни
1 USD
1.69072 BGN
Петрол
62.17 $/барел
Bitcoin
$113,003.0
Свят От 1 ноември ще наложи 100% мита на китайския внос

От 1 ноември ще наложи 100% мита на китайския внос

Свят

bTV Бизнес екип

"Въвеждаме и експортен контрол върху всички видове критичен софтуер"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че от 1 ноември или по-рано Вашингтон ще увеличи до 100% размера на митническите налози по отношение на Китай и ще въведе мерки за експортен контрол върху технологичните продукти, съобщиха агенциите, като се позоваха на публикация на американския лидер в социалната мрежа Truth Social, съобщава БТА. 

"Поради обстоятелството, че Китай зае безпрецедентна позиция, от 1 ноември 2025 г.  (или по-рано, в зависимост от всякакви последващи действия или промени от страна на Китай) САЩ ще увеличат до размер от 100% всяко мито, плащано от Китай", се казва в съобщението на републиканеца.

По думите му мярката се налага след "крайно агресивните" ограничения, наложени от Пекин по отношение на редкоземните метали. 

"Също от 1 ноември въвеждаме и експортен контрол върху всички видове критичен софтуер", добави той.

Разговорите 

Снимка: Ройтерс

По-рано през вчерашния ден президентът на САЩ постави под съмнение планирана среща между него и китайския му колега Си Цзинпин в Южна Корея. Тръмп каза, че Пекин изпраща "писма до страните по света", в които обявява ограничения върху износа на редкоземни метали.

"Това дойде буквално от нищото", посочи той и добави, че китайската мярка ще скове световната търговия и ще навреди на много страни. Китай става все "по-враждебен", добави републиканецът.

Снимка: Ройтерс

Двамата лидери се очакваше да разговарят в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК), който започва в края на месеца.

В митническия спор между САЩ и Китай беше настъпило затишие, след като той се изостри по-рано през годината. През април двете страни си размениха удари с взаимно увеличение от над 100% на митническите ставки, но през май те договориха примирие в търговската война и митата отново бяха понижени.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата