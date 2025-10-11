От 1 ноември ще наложи 100% мита на китайския внос

"Въвеждаме и експортен контрол върху всички видове критичен софтуер"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че от 1 ноември или по-рано Вашингтон ще увеличи до 100% размера на митническите налози по отношение на Китай и ще въведе мерки за експортен контрол върху технологичните продукти, съобщиха агенциите, като се позоваха на публикация на американския лидер в социалната мрежа Truth Social, съобщава БТА.

"Поради обстоятелството, че Китай зае безпрецедентна позиция, от 1 ноември 2025 г. (или по-рано, в зависимост от всякакви последващи действия или промени от страна на Китай) САЩ ще увеличат до размер от 100% всяко мито, плащано от Китай", се казва в съобщението на републиканеца.

По думите му мярката се налага след "крайно агресивните" ограничения, наложени от Пекин по отношение на редкоземните метали.

"Също от 1 ноември въвеждаме и експортен контрол върху всички видове критичен софтуер", добави той.

Разговорите

Снимка: Ройтерс

По-рано през вчерашния ден президентът на САЩ постави под съмнение планирана среща между него и китайския му колега Си Цзинпин в Южна Корея. Тръмп каза, че Пекин изпраща "писма до страните по света", в които обявява ограничения върху износа на редкоземни метали.

"Това дойде буквално от нищото", посочи той и добави, че китайската мярка ще скове световната търговия и ще навреди на много страни. Китай става все "по-враждебен", добави републиканецът.

Снимка: Ройтерс

Двамата лидери се очакваше да разговарят в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК), който започва в края на месеца.

В митническия спор между САЩ и Китай беше настъпило затишие, след като той се изостри по-рано през годината. През април двете страни си размениха удари с взаимно увеличение от над 100% на митническите ставки, но през май те договориха примирие в търговската война и митата отново бяха понижени.

