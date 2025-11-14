Тръмп ще облекчи митата за кафе и банани от Латинска Америка

Бразилия остава най-големият износител на кафе за страната – но тя не е включена в тези споразумения

Администрацията на Доналд Тръмп съобщи в четвъртък, че митата върху кафе и банани ще бъдат намалени като част от нови търговски споразумения с четири латиноамерикански държави. Рамките на договорите с Аржентина, Гватемала, Ел Салвадор и Еквадор се появяват в момент, когато президентът е под натиск заради управлението на икономиката и засилените притеснения относно достъпността на живота в САЩ, предава ВВС.

Според първоначалните условия ще остане реципрочна тарифа от 10% за стоки от Гватемала, Аржентина и Ел Салвадор, както и вносен данък от 15% за продукти от Еквадор. Въпреки това договорите предвиждат освобождаване от мита за определени продукти, които не се произвеждат в достатъчни количества в САЩ, включително кафе. Споразумението между Вашингтон и Буенос Айрес отделно разглежда и въпроса за достъпа на аржентинските производители на говеждо месо до чуждестранни пазари.

Тръмп по-рано омаловажи тревогите за високите разходи за живот, заявявайки, че ситуацията се е подобрила през деветте месеца от мандата му, и дори определи темата за „достъпността“ като „нова дума“ и „измислица“ на демократите. Но след слабите резултати на републиканците на изборите в няколко щата миналата седмица, той започна да разглежда темата с по-голяма спешност. Тази седмица Тръмп и министърът на финансите Скот Бесент обещаха да намалят цените на кафето, които са се повишили с около 20% за годината, а Бесент намекна за намаляване на тарифите и върху бананите и други плодове.

В четвъртък висши представители на администрацията изтъкнаха кафе, какао и банани като примери за стоки от четирите страни, които вероятно ще бъдат освободени от мита. Гватемала и Еквадор са основните доставчици на банани за американския пазар. Макар че САЩ внасят кафе от Централна Америка, Бразилия остава най-големият износител на кафе за страната – но тя не е включена в тези споразумения. Административни представители добавиха още, че лошите климатични условия също са допринесли за високите цени на кафе и какао, но се очаква частично понижение, ако търговците на дребно и едро прехвърлят ефекта от по-ниските тарифи върху потребителите.

В отделно съвместно изявление относно рамковото споразумение с Аржентина Белият дом подчерта засилването на достъпа до външните пазари за говеждо месо. Посочено беше, че двете страни са се договорили за подобрени, реципрочни и двустранни условия за търговия с този продукт. Повишаващите се цени на говеждото вече се превърнаха в политически проблем за Тръмп, който миналата седмица поиска от Министерството на правосъдието да разследва месопреработвателните компании за евентуално участие в ръста на цените, след като някои негови по-ранни идеи за поевтиняване на месото срещнаха недоволство сред животновъдите.

Очаква се четирите нови споразумения с латиноамериканските партньори да бъдат подписани в рамките на следващите две седмици. Те произлизат от инициативата на Тръмп през април за въвеждане на широки тарифни корекции за десетки държави – мярка, която по-късно бе частично замразена заради предизвиканата финансова нестабилност. Страните, определени като „най-лоши нарушители“, според администрацията трябва да се изправят пред по-високи тарифи, като ответна мярка срещу това, което Вашингтон нарича „нелоялни търговски практики“. Междувременно през август бяха въведени нови тарифни ставки за редица държави, след забавяне с цел провеждане на допълнителни преговори. В последните седмици администрацията успя да постигне търговски договорености и с ЕС, Южна Корея, Япония, Камбоджа, Тайланд и Малайзия.

