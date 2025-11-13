BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.68956 BGN
Петрол
62.63 $/барел
Bitcoin
$103,256.0
Последвайте ни
1 USD
1.68956 BGN
Петрол
62.63 $/барел
Bitcoin
$103,256.0
Свят Индия обяви план за 5 млрд. долара за ограничаване на ефекта от американските мита

Индия обяви план за 5 млрд. долара за ограничаване на ефекта от американските мита

bTV Бизнес екип

Според изявление на Министерството на търговията, целта е да се преодолеят структурните пречки, които ограничават износа

Индия представи план на стойност 5 милиарда долара, насочен към засилване на конкурентоспособността на износа си, докато страната се опитва да смекчи ефекта от високите американски мита. Вашингтон наложи 50% тарифи върху индийски стоки в отговор на продължаващите покупки на руски петрол, като обвърза търговията с геополитически въпроси, свързани с войната в Украйна, предава БГ НЕС.

Снимка: Ройтерс

Премиерът Нарендра Моди обяви, че правителството е одобрило новата програма Мисия за насърчаване на износа (EPM)”, целяща повишаване на конкурентоспособността на индийските производители“. Според АФП, инициативата ще консолидира няколко по-стари схеми в една обща рамка, която да улесни достъпа на малките предприятия до по-евтино търговско финансиране и да им помогне да покрият международните стандарти за качество.

С бюджет от близо 3 милиарда долара, мисията ще се изпълнява до 2030–2031 г., като основен приоритет ще бъде предоставянето на подкрепа на секторите, най-силно засегнати от последното увеличение на митата в глобален мащаб. Според изявление на Министерството на търговията, целта е да се преодолеят структурните пречки, които ограничават износа и да се стимулира устойчив растеж в ключови индустрии.

В какви случаи не се прилага изискването за двойно обозначаване?

Министърът на информацията Ашвини Вайшнау представи и допълнителна инициатива схема за кредитни гаранции за износители на стойност 2,3 милиарда долара. Той подчерта, че мярката е отговор на настоящата глобална среда, в която политиките на някои държави създават затруднения за други икономики“. Основният фокус е върху трудоемки отрасли като текстил, кожа, скъпоценни камъни и бижута, както и върху инженерни и морски продукти.

Въпреки че индийската икономика пета по големина в света продължава да расте с впечатляващи темпове, американските мита остават сериозно предизвикателство. Икономисти изчисляват, че те могат да намалят растежа на БВП с между 60 и 80 базисни пункта през настоящата фискална година, ако не бъдат смекчени в близко бъдеще. Междувременно, преговорите между Индия и САЩ продължават, макар и под напрежение, заради споровете в областта на селскостопанската търговия и обвиненията от Вашингтон, че индийските покупки на руски петрол подпомагат военните действия в Украйна.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата