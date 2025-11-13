Индия обяви план за 5 млрд. долара за ограничаване на ефекта от американските мита

Според изявление на Министерството на търговията, целта е да се преодолеят структурните пречки, които ограничават износа

Индия представи план на стойност 5 милиарда долара, насочен към засилване на конкурентоспособността на износа си, докато страната се опитва да смекчи ефекта от високите американски мита. Вашингтон наложи 50% тарифи върху индийски стоки в отговор на продължаващите покупки на руски петрол, като обвърза търговията с геополитически въпроси, свързани с войната в Украйна, предава БГ НЕС.

Снимка: Ройтерс

Премиерът Нарендра Моди обяви, че правителството е одобрило новата програма „Мисия за насърчаване на износа (EPM)”, целяща „повишаване на конкурентоспособността на индийските производители“. Според АФП, инициативата ще консолидира няколко по-стари схеми в една обща рамка, която да улесни достъпа на малките предприятия до по-евтино търговско финансиране и да им помогне да покрият международните стандарти за качество.

С бюджет от близо 3 милиарда долара, мисията ще се изпълнява до 2030–2031 г., като основен приоритет ще бъде предоставянето на подкрепа на секторите, най-силно засегнати от последното увеличение на митата в глобален мащаб. Според изявление на Министерството на търговията, целта е да се преодолеят структурните пречки, които ограничават износа и да се стимулира устойчив растеж в ключови индустрии.

Министърът на информацията Ашвини Вайшнау представи и допълнителна инициатива — схема за кредитни гаранции за износители на стойност 2,3 милиарда долара. Той подчерта, че мярката е отговор на „настоящата глобална среда, в която политиките на някои държави създават затруднения за други икономики“. Основният фокус е върху трудоемки отрасли като текстил, кожа, скъпоценни камъни и бижута, както и върху инженерни и морски продукти.

Въпреки че индийската икономика — пета по големина в света — продължава да расте с впечатляващи темпове, американските мита остават сериозно предизвикателство. Икономисти изчисляват, че те могат да намалят растежа на БВП с между 60 и 80 базисни пункта през настоящата фискална година, ако не бъдат смекчени в близко бъдеще. Междувременно, преговорите между Индия и САЩ продължават, макар и под напрежение, заради споровете в областта на селскостопанската търговия и обвиненията от Вашингтон, че индийските покупки на руски петрол подпомагат военните действия в Украйна.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN