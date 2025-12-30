BGN → EUR
Свят Откриха дефект в слънчевите панели

Откриха дефект в слънчевите панели

bTV Бизнес екип

Той драстично намалява живота им

Учени и експерти по слънчева енергия са открили сериозен проблем със слънчевите панели, който при определени обстоятелства драстично намалява живота им, съобщи Oilprice.com. Проблемът се крие в лепилното фолио от етилен-винилацетат (EVA), използвано за производството на по-голямата част от новите слънчеви панели. Оказва се, че това фолио бързо се разгражда, когато е изложено на топлина и влага. Това води до отделяне на оцетна киселина вътре в слънчевия модул, причинявайки корозия на компонентите, пожълтяване и значителна загуба на капацитет за производство на електроенергия.

Във влажен климат, като тропиците, панелите, проектирани за 25-годишен експлоатационен живот, могат да покажат значително разграждане само след 8 години. Този „оцетен ефект“ заплашва надеждността на големите слънчеви проекти, намалявайки тяхната икономическа привлекателност и вътрешната норма на възвръщаемост. 

За щастие, решение на този проблем вече е намерено: преминаване към хибридни структури от полиолефинов еластомер (POE) и EPE. Тези усъвършенствани материали са по-устойчиви на корозия, запазват прозрачността и позволяват на слънчевите панели да постигнат заявения си експлоатационен живот от 25-30 години. Приблизително 30% от новите слънчеви модули вече се произвеждат с помощта на POE технология. Въпреки че POE е с 30-50% по-скъпа от EVA фолиото, тази допълнителна цена гарантира дълготрайността на слънчевите панели. 

Има обаче едно „но“. POE технологията все още не е преминала през реални тестове, отбелязва БГНЕС. Лабораторните експерименти сякаш демонстрират нейните предимства, но едва години експлоатация в реални проекти за слънчеви електроцентрали ще разкрият истинските й силни и слаби страни.

