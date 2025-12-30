5 полезни съвета преди да приемем еврото

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Остават 2 дни до официалното приемане на еврото в България. За да избегнем рискове и измами е добре да сме информирани и спокойни. Ето пет ключови съвети от платформата Активни потребители, които ще ви помогнат да се подготвите за преминаването към новата валута.
Няма нужда да бързате със смяната на парите си. Преди 1 януари 2026 г. обмяната на левове може да ви струва допълнително – под формата на курсови разлики или такси. След въвеждането на еврото обменът ще бъде ясен, регулиран и без излишни загуби за потребителите.
Използвайте единствено банки, пощенски станции или лицензирани обменни бюра. Макар че обменните бюра работят с комисиона, те са регулирани. Избягвайте всякакви неофициални предложения – именно там рискът от измами е най-голям.
Покани за смяна на пари по домовете са сериозен сигнал за опасност. В такива случаи може да получите фалшиви банкноти, неточни суми или дори да станете жертва на кражба. Никога не се доверявайте на подобни предложения, независимо колко убедително звучат.
Няма основания за паника или масово изкупуване на стоки. Не се очакват резки и внезапни промени в цените заради въвеждането на еврото. Презапасяването само създава излишно напрежение и може да навреди на личния ви бюджет.
Не е необходимо да подписвате анекси или промени по съществуващи договори, свързани с еврото. Бъдете особено внимателни с имейли, съобщения или публикации в социалните мрежи, които ви приканват към „спешни промени“ – това често са опити за измама.
Ако разполагате с пощенски марки, лотарийни билети, купони за отстъпка, ваучери за храна или подарък, издадени в левове – те ще могат да бъдат използвани и след въвеждането на еврото, съгласно обявените правила.
Спокойствието и информираността са най-добрата защита. Не бързайте, не се поддавайте на страх и използвайте само официални канали. Така преминаването към еврото ще бъде сигурно и безпроблемно.
