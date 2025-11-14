Какви мита ще плащаме, ако ЕС премахне безмитния внос за стоки от Shein и Temu?

В писмо до финансовите министри на ЕС, Шефчович предложи прагът „de minimis“ да бъде премахнат

ЕС планира да ускори облагането с мита на пратки с ниска стойност, влизащи в блока, с цел да се справи с евтиния китайски внос, който струва милиарди евро всяка година, заяви комисарят по търговията Марош Шефчович, цитира БТА. През 2023 г. Европейската комисия предложи премахване на освобождаването от мита за стоки под 150 евро, но това трябваше да влезе в сила едва от средата на 2028 г., в рамките на т.нар. изключение „de minimis“.

Снимка: Reuters

В писмо до финансовите министри на ЕС, които се събират днес в Брюксел, Шефчович предложи прагът „de minimis“ да бъде премахнат още през първото тримесечие на 2026 г., две години по-рано от планираното. Мярката ще засегне платформи като Shein и Temu. Компанията Shein отказа коментар, а Temu не е отговорил веднага, като се има предвид, че Shein вече е обект на съдебни дела във Франция за продажба на еротични кукли с детски вид.

Броят на евтините пратки, пристигащи в ЕС, се е удвоил миналата година, достигайки 4,6 милиарда, като повечето идват от Китай. Европейските компании оказват натиск върху изпълнителния орган на блока да ускори мерките, за да защити своята конкурентоспособност. Междувременно САЩ вече отмениха собствената си политика „de minimis“, позволяваща безмитен внос на стоки до 800 долара, което поражда опасения, че евтиният китайски внос ще се насочи към Европа.

Снимка: Reuters

Обмислят национални такси за обработка на такива пратки. Румъния предложи такса от 25 леи (около 5,73 долара), докато Италия планира данък до края на годината, за да защити модната си индустрия, според министъра на бизнеса Адолфо Урсо. Лобистката група „ЕвроКомерс“ предупреди, че различни национални такси могат да подкопаят единния пазар, докато Комисията предложи собствена такса от 2 евро, без ясна дата на въвеждане.

Шефчович подчерта, че сегашният график за премахване на прага „de minimis“ през 2028 г. не отговаря на спешността на ситуацията. „С политическа решителност и прагматизъм може да се намери решение още през първото тримесечие на 2026 г.“, заяви той. Очаква се финансовите министри на ЕС да постигнат обща позиция днес и да започнат преговори с Европейския парламент, който също трябва да одобри новото законодателство. Нидерландският финансов министър Елко Хайнен добави, че е време да се упражни контрол върху евтините китайски пратки, заливали европейския пазар.

