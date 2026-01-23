BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
63.12 $/барел
Bitcoin
$89,772.0
Последвайте ни
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
63.12 $/барел
Bitcoin
$89,772.0
Свят Тръмп съди банка JPMorgan Chase, каква е причината?

Тръмп съди банка JPMorgan Chase, каква е причината?

Свят

bTV Бизнес екип

Делото е за 5 млрд. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съди американската банка „Джей Пи Морган Чейс“ (JPMorgan Chase) и главния й изпълнителен директор Джейми Даймън в дело за 5 млрд. долара. 

Адвокатът на президента, Алехандро Брито, е завел делото днес сутринта в щатския съд на Флорида в Маями, се посочва в публикацията, според която банката е отказала на Тръмп банкови услуги по политически причини, съобщава БТА.

Тръмп: Икономиката ни процъфтява, а Европа се движи в грешна посока

Тръмп заяви през уикенда, че планира да съди JPMorgan Chase през следващите две седмици за това, че му е отказала банкови услуги, след като на 6 януари 2021 г. негови поддръжници атакуваха Капитолия.

JPMorgan Chase потвърди информацията. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата