Тръмп съди банка JPMorgan Chase, каква е причината?

Делото е за 5 млрд. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съди американската банка „Джей Пи Морган Чейс“ (JPMorgan Chase) и главния й изпълнителен директор Джейми Даймън в дело за 5 млрд. долара.

Адвокатът на президента, Алехандро Брито, е завел делото днес сутринта в щатския съд на Флорида в Маями, се посочва в публикацията, според която банката е отказала на Тръмп банкови услуги по политически причини, съобщава БТА.

Тръмп заяви през уикенда, че планира да съди JPMorgan Chase през следващите две седмици за това, че му е отказала банкови услуги, след като на 6 януари 2021 г. негови поддръжници атакуваха Капитолия.

JPMorgan Chase потвърди информацията.