Тръмп: Икономиката ни процъфтява, а Европа се движи в грешна посока

Доналд Тръмп направи рязък контраст между собствените си политики и тези на администрацията на бившия президент Байдън

В началото на дългоочакваното си изказване пред Световния икономически форум в Давос американският президент Доналд Тръмп обяви, че „икономиката на САЩ процъфтява“. Обръщайки се към „бизнес лидери, приятели и няколко врагове“, той заяви, че носи „феноменални новини“ от Америка, като изтъкна силните икономически показатели и затворените граници на страната, предава БНР.

Снимка: Ройтерс

Тръмп подчерта, че агресивната му търговска политика е довела до „радикално“ свиване на търговския дефицит след въвеждането на тарифите миналата година. По думите му САЩ са губили над 1 трилион долара годишно, а месечният търговски дефицит е бил намален със 77%. Той добави, че американският износ е нараснал с над 150 милиарда долара, вътрешното производство на стомана се е увеличило с 300 000 тона месечно, строителството на заводи е скочило с 41% и „това число ще се увеличи драстично“. Президентът похвали и „мащабните“ търговски сделки, сключени по време на неговото управление, които според него обхващат 40% от цялата търговия на САЩ.

В речта си Доналд Тръмп направи рязък контраст между собствените си политики и тези на администрацията на бившия президент Байдън, както и на други западни правителства. В защита на данъчните и търговските си планове той заяви, че през последните десетилетия във Вашингтон и европейските столици се е наложило убеждението, че растежът може да се постигне само чрез постоянно увеличаващи се държавни разходи, неконтролирана масова миграция и безкраен внос, което е довело до рекордни бюджетни и търговски дефицити и до нарастващ държавен дълг, породен от „най-голямата вълна на масова миграция в човешката история“.

Снимка: Ройтерс

След като определи САЩ като „икономическия двигател на планетата“, Тръмп насочи критиките си към Европа, заявявайки, че „някои места вече дори не са разпознаваеми“ и че континентът „не се движи в правилната посока“. Той подчерта, че обича Европа, но настоя, че посоката ѝ на развитие е погрешна. Тези коментари допълнително засилиха напрежението в Давос, където европейски лидери, включително президентът на ЕЦБ Кристин Лагард, се противопоставиха на конфронтационния тон на американските представители, отбелязва „Файненшъл таймс“.

По време на изказването си Тръмп атакува и Обединеното кралство по темата за енергийното производство, като заяви, че страната се намира върху Северно море – един от най-големите резерви в света – но не го използва, което според него е причина за „катастрофално ниските нива“ на енергия при същевременно високи цени. Той обясни, че сондажите не се разрешават от екологични съображения, че условията правят невъзможно участието на петролните компании и че държавата взема 92% от приходите.

Накрая Доналд Тръмп предизвика смях в залата, като се заяде и с канадския премиер Марк Карни, който ден по-рано бе предупредил за „разрив“ в либералния международен ред. Тръмп заяви, че Канада получава много „безплатни неща“ от САЩ и трябва да бъде благодарна, добавяйки, че е видял премиера и той „не бил толкова благодарен“. По думите му Канада „живее благодарение на Съединените щати“, като завърши с директно обръщение: „Запомни това, Марк, следващия път, когато правиш изявления.“

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN