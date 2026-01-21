BGN → EUR
Свят Тръмп: Икономиката ни процъфтява, а Европа се движи в грешна посока

Тръмп: Икономиката ни процъфтява, а Европа се движи в грешна посока

bTV Бизнес екип

Доналд Тръмп направи рязък контраст между собствените си политики и тези на администрацията на бившия президент Байдън

В началото на дългоочакваното си изказване пред Световния икономически форум в Давос американският президент Доналд Тръмп обяви, че икономиката на САЩ процъфтява“. Обръщайки се към бизнес лидери, приятели и няколко врагове“, той заяви, че носи феноменални новини“ от Америка, като изтъкна силните икономически показатели и затворените граници на страната, предава БНР. 

Снимка: Ройтерс

Тръмп подчерта, че агресивната му търговска политика е довела до радикално“ свиване на търговския дефицит след въвеждането на тарифите миналата година. По думите му САЩ са губили над 1 трилион долара годишно, а месечният търговски дефицит е бил намален със 77%. Той добави, че американският износ е нараснал с над 150 милиарда долара, вътрешното производство на стомана се е увеличило с 300 000 тона месечно, строителството на заводи е скочило с 41% и това число ще се увеличи драстично“. Президентът похвали и мащабните“ търговски сделки, сключени по време на неговото управление, които според него обхващат 40% от цялата търговия на САЩ.

В речта си Доналд Тръмп направи рязък контраст между собствените си политики и тези на администрацията на бившия президент Байдън, както и на други западни правителства. В защита на данъчните и търговските си планове той заяви, че през последните десетилетия във Вашингтон и европейските столици се е наложило убеждението, че растежът може да се постигне само чрез постоянно увеличаващи се държавни разходи, неконтролирана масова миграция и безкраен внос, което е довело до рекордни бюджетни и търговски дефицити и до нарастващ държавен дълг, породен от най-голямата вълна на масова миграция в човешката история“.

Снимка: Ройтерс

След като определи САЩ като икономическия двигател на планетата“, Тръмп насочи критиките си към Европа, заявявайки, че някои места вече дори не са разпознаваеми“ и че континентът не се движи в правилната посока“. Той подчерта, че обича Европа, но настоя, че посоката ѝ на развитие е погрешна. Тези коментари допълнително засилиха напрежението в Давос, където европейски лидери, включително президентът на ЕЦБ Кристин Лагард, се противопоставиха на конфронтационния тон на американските представители, отбелязва Файненшъл таймс“.

По време на изказването си Тръмп атакува и Обединеното кралство по темата за енергийното производство, като заяви, че страната се намира върху Северно море един от най-големите резерви в света но не го използва, което според него е причина за катастрофално ниските нива“ на енергия при същевременно високи цени. Той обясни, че сондажите не се разрешават от екологични съображения, че условията правят невъзможно участието на петролните компании и че държавата взема 92% от приходите.

Червена шапка, голямо послание: Гренландия каза „Make America Go Away“ с шега

Накрая Доналд Тръмп предизвика смях в залата, като се заяде и с канадския премиер Марк Карни, който ден по-рано бе предупредил за разрив“ в либералния международен ред. Тръмп заяви, че Канада получава много безплатни неща“ от САЩ и трябва да бъде благодарна, добавяйки, че е видял премиера и той не бил толкова благодарен“. По думите му Канада живее благодарение на Съединените щати“, като завърши с директно обръщение: Запомни това, Марк, следващия път, когато правиш изявления.“

