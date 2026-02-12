Тръмп разпореди на Пентагона да купува електроенергия от въглищни централи

Той определи въглищата като „критично важни за националната сигурност“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Пентагона да сключва дългосрочни договори за доставка на електроенергия от въглищни електроцентрали, в пореден опит да подкрепи индустрия, която е сред основните източници на въглеродни емисии.

По време на церемония в Белия дом, заобиколен от миньори, Тръмп подписа указ, с който възлага на министъра на отбраната Пийт Хегсет да договори покупки на електроенергия от въглищни мощности, предаде БГНЕС. Той определи въглищата като „критично важни за националната сигурност“, а представители на сектора му връчиха отличия, наричайки го „безспорен шампион на въглищата“.

В указа се посочва, че използването на въглища ще осигури на военните бази „непрекъсваемо базово електрозахранване при поискване“, в съответствие с тезата на Тръмп, че възобновяемите източници не са достатъчно надеждни.

От завръщането си в Белия дом през януари 2025 г. Тръмп последователно защитава това, което нарича „красиви чисти въглища“. През април той подписа мерки за ускоряване на въгледобива и за значително увеличаване на производството на електроенергия с цел конкуренция с Китай в развитието на енергоемки технологии като изкуствения интелект.

Президентът също така предприема стъпки за отмяна на екологичните политики на предшествениците си Барак Обама и Джо Байдън. Очаква се той да анулира ключово научно становище, според което парниковите газове представляват заплаха за общественото здраве – основа на федералните регулации за ограничаване на замърсяването, причиняващо климатичните промени.

