Тръмп заплашва да спре откриването на новия мост между САЩ и Канада

Сенаторът от Мичиган Елиса Слоткин предупреди, че блокирането на ключов инфраструктурен проект би навредило на икономиката

Белият дом призова Канада да „сподели властта“ и собствеността върху новия мост между двете държави след разговор между Доналд Тръмп и премиера Марк Карни. По-рано Тръмп написа в социалните мрежи, че международният мост „Горди Хау“, който свързва Онтарио и Мичиган, няма да бъде открит, докато Отава „не се отнася към Съединените щати със справедливостта и уважението, които заслужаваме“.

Снимка: Ройтерс

Проектът е финансиран от канадското правителство, но ще бъде публична собственост както на Канада, така и на щата Мичиган. Карни определи разговора си с Тръмп като „положителен“ и подчерта, че Канада е поела разходите по строителството. Той напомни също, че мостът е изграден от американски и канадски работници със стомана и от двете страни на границата, предава Еuronews.

„Това е отличен пример за сътрудничество между нашите държави и очаквам с нетърпение откриването му“, заяви Карни пред журналисти в Отава. По думите му Тръмп е поискал посланикът на САЩ в Канада Пийт Хоекстра, който е от Мичиган, да съдейства за „изглаждане на разговора“ около проекта. Часове по-късно говорителят на Белия дом Каролайн Ливит каза, че президентът намира канадската собственост върху земя от двете страни на моста за „неприемлива“ и смята, че САЩ трябва да притежават поне половината от съоръжението, да имат споделен контрол върху трафика и да участват в икономическите ползи, включително от пътните такси.

Снимка: Ройтерс

Не е ясно по какъв начин Тръмп би могъл да спре откриването на моста, но той заяви, че преговорите ще започнат незабавно. Премиерът на Онтарио Дъг Форд изрази увереност, че съоръжението ще бъде открито по план, тъй като това е в интерес и на двете икономики. Сенаторът от Мичиган Елиса Слоткин предупреди, че блокирането на „ключов инфраструктурен проект“ би навредило на икономиката на щата чрез по-високи разходи за бизнеса, по-несигурни вериги за доставки и загуба на работни места. Бившият губернатор Рик Снайдер също определи сделката като „страхотна за Америка“ и заяви, че спирането на моста ще засегне най-вече американците.

Очаква се мостът над река Детройт, кръстен на канадската хокейна легенда Горди Хау, да бъде отворен след финални тестове и одобрения. Строителството започна през 2018 г., след повече от десетилетие спорове, а стойността на проекта се оценява на 6,4 млрд. канадски долара. Разработчик е Windsor-Detroit Bridge Authority – канадска федерална корпорация.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че няма да позволи мостът да бъде открит, докато САЩ „не бъдат напълно компенсирани“, и обвини Барак Обама, че е позволил строителството без американска стомана – твърдение, което кметът на Уиндзор Дрю Дилкенс отхвърли. Търговският представител Джеймисън Гриър уточни, че преговорите са насочени към гарантиране на американски дял от приходите.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN