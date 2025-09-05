Тръмп преименува Пентагона. Ето още 5 обекта, които промени

Това е кампания за „възстановяване на американското величие“

Президентът Доналд Тръмп насочи усилията си към ребрандирането на Пентагона.

Fox News съобщи, че Тръмп ще подпише указ, с който ще промени названието на Министерството на отбраната на САЩ на „Министерство на войната“. Представител на Белия дом потвърди информацията пред Business Insider. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет от своя страна сподели публикацията на Fox News в X с надписа „DEPARTMENT OF WAR“ с главни букви.

Според експерти преименуването ще трябва да бъде одобрено от Конгреса.

Пентагонът е поредният пример за тенденцията на Тръмп да преименува различни обекти – практика, на която държавният глава постави акцент още в началото на втория си мандат Непосредствено след встъпването си в длъжност на 20 януари Тръмп издаде изпълнителна заповед, озаглавена „Възстановяване на имена, които почитат американското величие“.

Ето пет други обекта, чиито имена президентът промени от началото на втория си мандат.

Залив на Америка

Снимка: Reuters

След встъпването си във втория мандат една от първите инициативи на Тръмп бе да преименува Мексиканския залив на Залив на Америка. С изпълнителна заповед от 20 януари президентът нареди на министъра на вътрешните работи да премахне всички споменавания на „Мексиканския залив“ от федералните документи.

„Заливът ще продължи да играе ключова роля в бъдещето на Америка и световната икономика. В знак на признание за този процъфтяващ икономически ресурс и критичното му значение за икономиката на нашата нация и нейния народ нареждам той официално да бъде преименуван на Залив на Америка“, се посочва в заповедта.

Google Maps вече промени наименованието на водния басейн в съответствие с указа.

Връх Маккинли

През 2015 г. бившият президент Барак Обама преименува най-високия връх в Северна Америка от „Връх Маккинли“ на „Денали“ – историческото наименование, използвано от коренните жители на Аляска. С изпълнителната заповед от 20 януари обаче Тръмп върна старото име „Връх Маккинли“ в чест на 25-ия президент на САЩ Уилям Маккинли.

„Тази заповед отдава почит на президента Маккинли за това, че отдаде живота си за нашата велика нация, и достойно признава историческото му наследство в защитата на американските интереси и генерирането на огромно богатство за всички американци“, се казва в документа.

В заповедта се уточнява, че названието на националния парк „Денали“ няма да бъде променяно.

Форт Барг

Снимка: Ройтерс

През февруари министърът на отбраната Пийт Хегсет подписа меморандум, с който преименува военната база „Форт Либърти“ на „Форт Браг“. Новото име на базата в Северна Каролина почита Роланд Л. Браг – парашутист от Втората световна война.

В прессъобщението на Министерството на отбраната от 10 февруари се посочва, че Браг е „герой от Втората световна война, отличен със „Сребърна звезда“ и „Пурпурно сърце“ за изключителна храброст по време на битката при Булджа“.

Форт Пикет

На 11 юни националната гвардия на Вирджиния преименува военния комплекс „Форт Барфут“ на „Форт Пикет“. На сайта си гвардията посочва, че целта е да се почете „Върнън У. Пикет за неговия изключителен героизъм по време на Втората световна война“.

Разположен в близост до град Блакстоун, Вирджиния, комплексът обхваща 41 000 акра открита и гориста местност. Първоначално базата носеше името „Форт Барфут“ в чест на Ван Барфут – военнослужещ от индиански произход и герой от Втората световна война.

Ден на победата в Първата световна война

През май Тръмп обяви, че ще преименува 11 ноември – досегашния Ден на ветераните – на „Ден на победата в Първата световна война“. В публикация в Truth Social от 1 май той заяви, че САЩ „спечелиха и двете войни“, но страната „не празнува тези победи подобаващо“.

„Ще започнем отново да празнуваме нашите победи!“, написа президентът.

Според сайта на Министерството по въпросите на ветераните Денят на ветераните отдава почит на „американските ветерани за тяхното родолюбие, любов към страната и готовност да служат и да се жертват за общото благо“.

