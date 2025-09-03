Нова криптовалута увеличи богатството на семейство Тръмп с 5 млрд. долара

Криптовалутата достигна максимум от около 40 цента

Богатството на семейство Тръмп на хартия скочи с до 5 милиарда долара, след като тяхната водеща крипто компания World Liberty Financial започна да търгува своя токен WLFI на големите борси, предаде CBS News.

Криптовалутата достигна максимум от около 40 цента след старта в понеделник. На следващата сутрин цената спадна до около 21 цента – почти половината от пиковата стойност – преди да се възстанови до 23 цента в същия ден.

Дори при този спад делът на семейство Тръмп в WLFI се оценява на около 5 милиарда долара, базирано на притежаваните 22,5 милиарда токена. Според World Liberty Financial, Тръмп и семейството му все още не могат да продават токените си, защото тези на основателите остават заключени.

Ранните колебания в цената на WLFI са нормални за нови токени. Ник Пъкринг, главен изпълнителен директор на Coin Bureau, обясни, че спадът от 40 до 21 цента е типичен за старта на нови токени.

„Първоначалният интерес води до резки покачвания, следвани от продажби, когато ранните инвеститори прибират печалбата си,“ казва той.

Стартирането на токена утвърди World Liberty като централна част в бързо разрастващото се крипто портфолио на семейство Тръмп. Проектът бе създаден миналата година по време на предизборната кампания на Доналд Тръмп. Той го представи като част от по-широкото си усилие да пренесе своя предизборен лозунг в света на криптовалутите. Трите му сина са съоснователи, докато президентът е посочен като „co-founder emeritus“.

