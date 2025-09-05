Тръмп официално намали митата за Япония

Новата сделка бе представена като двустранно изгодна

САЩ и Япония сключиха дългоочаквана търговска сделка, формализирана с изпълнителна заповед, подписана от американския президент Доналд Тръмп в четвъртък. Основният акцент в документа е значително намаление на митата върху вноса на японски автомобили – от 27,5% на 15%, предава BBC.

Снимка: Reuters

Мярката идва след месеци на интензивни преговори и обещава да стабилизира позициите на автомобилни гиганти като Toyota, Honda и Nissan на най-големия пазар за японския износ – Съединените щати. Сделката бе представена като двустранно изгодна, в която и двете страни правят стратегически отстъпки в името на икономическа стабилност и растеж.

Споразумението, обявено първоначално през юли, обхваща не само автомобилния сектор, но и почти целия японски износ за САЩ – включително фармацевтични продукти. От американска страна, целта е да се намали търговският дефицит с Япония, като същевременно се създадат нови възможности за американските производители.

Белият дом посочи, че Япония се е ангажирала да закупува американски стоки на стойност 8 милиарда долара годишно – от селскостопански продукти до биоетанол и торове. Освен това, Токио ще увеличи покупките на американски ориз със 75%, преодолявайки дългогодишната си съпротива за отваряне на аграрния си пазар.

Финансовата част на сделката не е за подценяване. Япония се е съгласила да инвестира цели 550 милиарда долара в американски проекти, което според анализатори е ясен знак за стратегическо икономическо сближаване между двете държави. Споразумението идва в контекста на по-широка глобална търговска война, започната от Тръмп през април с въвеждането на високи мита за редица страни. Тези политики предизвикаха сътресения на световните пазари и притеснения сред международните компании, включително Toyota, която наскоро предупреди, че американските тарифи могат да ѝ струват до 10 милиарда долара годишно.

