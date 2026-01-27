Тръмп повишава митата върху определени южнокорейски вносни стоки до 25%

Не е ясно кога ще влезе в сила увеличението

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че увеличава митата върху южнокорейския внос в Съединените щати, свързан с автомобили, дървен материал и фармацевтични продукти, до 25% от досегашните 15%, като същевременно обвини законодателния орган на Сеуал, че "не спазва" търговското си споразумение с Вашингтон, подписано миналата година, предаде Ройтерс.



"Законодателният орган на Южна Корея не спазва споразумението си със Съединените щати. Тъй като корейският законодателен орган не е приел нашето Историческо търговско споразумение, което е негов прерогатив, с настоящото увеличавам южнокорейските мита върху автомобили, дървен материал, фармацевтични продукти и всички други реципрочни мита от 15% на 25%.“, написа Тръмп в социалната си медийна платформа Truth Social.

Във вторник Южна Корея се опита да увери САЩ, че остава ангажирана с прилагането на търговско споразумение.



За Южна Корея решението, което според представители в Сеул ги е изненадало, е поредният неуспех, докато се опитва да се ориентира в търговското партньорство на фона на потенциални предизвикателства за сигурността и финансовата й стабилност, породени от исканията на Тръмп.



Тръмп и южнокорейският президент И Дже-мьон постигнаха принципно споразумение миналия юли, че Сеул да направи инвестиции в размер на 350 милиарда долара в САЩ, въпреки опасенията относно въздействието на такъв голям отлив на средства от четвъртата по големина икономика в Азия.



Все още не е ясно кога ще влезе в сила увеличението на митата. Източник, запознат с вътрешните дискусии между страните, каза, че Тръмп може да е бил подтикнат от неотдавнашните южнокорейски регулаторни действия срещу Coupang, компания за електронна търговия, листвана на американската борса, която ги е осъдила като несправедливи и дискриминационни.



Страните водят преговори, за да отговорят на опасенията на Вашингтон относно регулациите за американските технологични фирми като част от търговската сделка.

Южнокорейският президентската "Синя къща" (бивш президентски дворец и офис на президента на Южна Корея) заяви, че е ангажиран с прилагането на сделката и ще продължи да предприема необходимите стъпки за финализирането ѝ, за да предотврати повишаването на тарифите.



Главният политически съветник на И Дже-мьон свика извънредна среща с официални лица, а министърът на индустрията, който в момента е в Канада, ще посети САЩ скоро и ще се срещне с министъра на търговията Хауърд Лутник, съобщиха от "Синята къща".



Високопоставен търговски пратеник също ще посети Вашингтон скоро, за да се срещне с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър, добавиха оттам, цитирани от БНР.

