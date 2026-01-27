BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1836 BGN
Петрол
63.8 $/барел
Bitcoin
$88,516.6
Последвайте ни
1 USD
1.1836 BGN
Петрол
63.8 $/барел
Bitcoin
$88,516.6
Свят Тръмп повишава митата върху определени южнокорейски вносни стоки до 25%

Тръмп повишава митата върху определени южнокорейски вносни стоки до 25%

Свят

bTV Бизнес екип

Не е ясно кога ще влезе в сила увеличението

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че увеличава митата върху южнокорейския внос в Съединените щати, свързан с автомобили, дървен материал и фармацевтични продукти, до 25% от досегашните 15%, като същевременно обвини законодателния орган на Сеуал, че "не спазва" търговското си споразумение с Вашингтон, подписано миналата година, предаде Ройтерс.

"Законодателният орган на Южна Корея не спазва споразумението си със Съединените щати. Тъй като корейският законодателен орган не е приел нашето Историческо търговско споразумение, което е негов прерогатив, с настоящото увеличавам южнокорейските мита върху автомобили, дървен материал, фармацевтични продукти и всички други реципрочни мита от 15% на 25%.“, написа Тръмп в социалната си медийна платформа Truth Social.

Банките след еврото: Какво се променя за парите ни?

Във вторник Южна Корея се опита да увери САЩ, че остава ангажирана с прилагането на търговско споразумение.

За Южна Корея решението, което според представители в Сеул ги е изненадало, е поредният неуспех, докато се опитва да се ориентира в търговското партньорство на фона на потенциални предизвикателства за сигурността и финансовата й стабилност, породени от исканията на Тръмп.

Тръмп и южнокорейският президент И Дже-мьон постигнаха принципно споразумение миналия юли, че Сеул да направи инвестиции в размер на 350 милиарда долара в САЩ, въпреки опасенията относно въздействието на такъв голям отлив на средства от четвъртата по големина икономика в Азия.

Все още не е ясно кога ще влезе в сила увеличението на митата. Източник, запознат с вътрешните дискусии между страните, каза, че Тръмп може да е бил подтикнат от неотдавнашните южнокорейски регулаторни действия срещу Coupang, компания за електронна търговия, листвана на американската борса, която ги е осъдила като несправедливи и дискриминационни.

Страните водят преговори, за да отговорят на опасенията на Вашингтон относно регулациите за американските технологични фирми като част от търговската сделка.

„Майка на всички споразумения

Южнокорейският президентската "Синя къща" (бивш президентски дворец и офис на президента на Южна Корея) заяви, че е ангажиран с прилагането на сделката и ще продължи да предприема необходимите стъпки за финализирането ѝ, за да предотврати повишаването на тарифите.

Главният политически съветник на И Дже-мьон свика извънредна среща с официални лица, а министърът на индустрията, който в момента е в Канада, ще посети САЩ скоро и ще се срещне с министъра на търговията Хауърд Лутник, съобщиха от "Синята къща".

Високопоставен търговски пратеник също ще посети Вашингтон скоро, за да се срещне с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър, добавиха оттам, цитирани  от БНР.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата