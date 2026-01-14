Тръмп показа непличен жест на работник на „Ford“ по време на визита (ВИДЕО)

Президентът посети завода на компанията в Мичиган

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е показал среден пръст на работник по време на обиколка в завод на Ford в щата Мичиган. Това се е случило, докато Тръмп е посещавал производствения комплекс на автомобилната компания.

Случаят идва в момент на засилен обществен и политически натиск върху Белия дом заради отказа да бъдат публикувани засекретените досиета, свързани с Джефри Епщайн. Напрежението около темата продължава да нараства, като администрацията е обвинявана в умишлено забавяне.

Снимка: Ройтерс

Видео, разпространено от TMZ, показва мъж, който крещи към Тръмп по време на посещението, макар думите му да не се разбират напълно. След това Тръмп реагира остро на виковете, като по устните му се вижда, че използва ругатни.

На кадрите се чува как мъжът вика от производствената зона, докато Тръмп се намира зад ограда и наблюдава. Според очевидци американският президент първоначално е отвърнал с обидни думи, а след това е направил неприличен жест с ръка, показвайки среден пръст.

От Белия дом директорът по комуникациите Стивън Чунг не потвърди директно жеста, но застана в защита на президента. Той заяви пред „Гардиън“, че Тръмп е реагирал „подходящо и ясно“ на човек, който е крещял вулгарни обиди в пристъп на ярост. От Ford на свой ред подчертаха, че се гордеят с повечето си служители, но не толерират неподходящ език в своите обекти и разполагат с вътрешни процедури за подобни ситуации.

Вижте повече във видеото:

