Тръмп ограничава престоя на чуждестранни студенти и журналисти в САЩ

Вече студентските визи ще позволяват престой до максимум четири години

Администрацията на президента Доналд Тръмп предприе нови действия за затягане на правилата за законна имиграция, като предложи въвеждането на по-строги ограничения върху продължителността на престоя на чуждестранни студенти и журналисти в Съединените щати, предав БГ НЕС.

Снимка: EPA

Според новите предложения, студентските визи ще позволяват престой до максимум четири години, съобщава АФП. За чуждестранните журналисти се предвижда разрешение за пребиваване до 240 дни, с възможност за удължаване с допълнителни периоди от същата продължителност. Изключение правят китайските журналисти, чийто престой ще бъде ограничен до 90 дни.

До този момент визите обикновено се издаваха за продължителността на учебната програма или журналистическата задача, като никоя неимигрантска виза не е валидна за повече от 10 години. Новите правила бяха публикувани във Федералния регистър за кратък период на обществено обсъждане, преди евентуалното им влизане в сила.

Снимка: Reuters

Министерството на вътрешната сигурност аргументира промените с това, че много чужденци удължават престоя си под предлог за обучение, превръщайки се в така наречените „вечни студенти“. Оттам заявяват, че предишни администрации са позволявали практически неограничен престой, което според тях е създавало рискове за сигурността, е било финансово обременяващо и е ощетявало американските граждани.

Въпреки тези твърдения, министерството не дава конкретни обяснения как точно американските граждани и данъкоплатци са били засегнати, особено като се има предвид, че според данни на Министерството на търговията, чуждестранните студенти са допринесли с над 50 милиарда долара за икономиката на САЩ само през 2023 г. В академичната 2023-24 година над 1,1 милиона международни студенти са избрали да учат в САЩ – повече от която и да е друга страна.

Представители на американските висши учебни заведения остро разкритикуваха предложените ограничения, определяйки ги като ненужна бюрократична бариера, която затруднява академичната автономия и може да отблъсне обещаващи кандидати. Според Мириам Фелдблум, президент на Алианса на президентите за висше образование и имиграция, това решение изпраща послание, че приносът на международните студенти не се цени в САЩ – нещо, което би навредило както на образованието, така и на икономическата и научна конкурентоспособност на страната.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN