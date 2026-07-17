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Свят Truth Social ще предлага платен ускорен достъп до публикациите на Доналд Тръмп и на други влиятелни акаунти

Truth Social ще предлага платен ускорен достъп до публикациите на Доналд Тръмп и на други влиятелни акаунти

Свят

bTV Бизнес екип

Услугата е предназначена за организации, за които скоростта на получаване на информация е от съществено значение

Компанията „Тръмп Медия енд Текнолоджи Груп“ (Trump Media & Technology Group - TMTG), собственик на социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social), ще предлага платен лицензиран достъп в реално време до публикациите на най-влиятелните профили в платформата, включително този на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Новата услуга, наречена „Трут Ей Пи Ай“ (Truth API), ще предоставя на банки, търговски компании и доставчици на финансова информация по-бърз достъп до публикациите на десетте най-влиятелни акаунта в платформата в сравнение със стандартните известия.

Според компанията услугата е предназначена за организации, за които скоростта на получаване на информация е от съществено значение, включително фирми за алгоритмична търговия.

„Пазарите вече реагират на публикациите в „Трут Соушъл“. С нарастването на популярността очакваме  „Трут Ей Пи Ай“ да се превърне в значителен и постоянен източник на приходи за компанията“, заяви временният главен изпълнителен директор на „Тръмп Медия енд Текнолоджи Груп“ Кевин Макгърн.

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Услугата трябва да започне работа на 1 август, предаде БТА. Компанията не съобщава цената на абонамента, нито с колко ще бъде съкратено времето за достъп до публикациите.

Платформата се превръща във все по-важен източник на информация за финансовите пазари, тъй като публикациите на президента Тръмп често оказват непосредствено влияние върху движението на борсовите индекси и цените на активите.

Сред примерите е публикацията от 9 април 2025 г., с която Тръмп обяви 90-дневно отлагане на голяма част от новите американски мита. След нея основните индекси на Уолстрийт отчетоха рязко поскъпване.

„Доколкото ми е известно, единственият потребител в „Трут Соушъл“, чиито публикации влияят на пазара, е самият Тръмп“, коментира Марк Шпигел, управляващ съдружник в инвестиционната компания „Станфил Кепитъл Партнърс“ (Stanphyl Capital Partners).

Според регулаторни документи тръстът „Доналд Дж. Тръмп Ревокъбъл Тръст“ (Donald J. Trump Revocable Trust), който се управлява от децата на президента, притежава около 114,75 милиона акции, или приблизително 41 процента от капитала на компанията майка на „Трут Соушъл“.

Пускането на новата услуга предизвика критики. Сенаторът демократ Рон Уайдън заяви, че тя ще донесе финансова полза на семейството на Тръмп и ще облагодетелства големите участници на финансовите пазари.

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Робърт Френчман, партньор в адвокатската кантора „Дайнамис“ (Dynamis), коментира, че макар подобен модел да поставя някои инвеститори в по-неизгодна позиция, технологичните платформи могат законно да предлагат различни нива на достъп до информация.

Новият продукт ще предлага денонощен поток от публикации и архив, обхващащ съдържание от 2022 г. насам. По данни на компанията вече има клиенти, заявили интерес към услугата преди официалното ѝ стартиране.

От медийната компания посочват, че в последните месеци редица фирми са извличали автоматизирано съдържание от платформата в нарушение на условията за ползване и заявяват, че ще предприемат мерки за ограничаване на подобни практики.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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