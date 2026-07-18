Коя е най-скъпата компания в света?

Ето към кои компании инвеститорите насочват вниманието си

Технологичната компания „Епъл“ (Apple) изпревари фирмата за чипове „Енвидиа“ (Nvidia) и стана най-скъпата компания в света, докато инвеститорите преосмислят перспективите пред изкуствения интелект, предаде Ройтерс.

Пазарната оценка на „Епъл“ достигна 4,88 трилиона долара, тъй като акциите ѝ останаха останаха без особено движение малко след началото на търговията на Уолстрийт, докато тези на „Енвидиа“ поевтиняха с 3,5 на сто, оценявайки компанията на около 4,86 трилиона долара.

Промяната в класацията на най-скъпите компании показва, че инвеститорите насочват вниманието си и към компании извън най-очевидните печеливши от бума на изкуствения интелект. „Епъл“ отново заема първото място за първи път от април миналата година.

Компанията „Епъл“ се „възприемаше като изоставаща в надпреварата в сферата на изкуствения интелект, тъй като не инвестираше в разработването на модели, но сега нагласите се промениха“, заяви Тони Медоус, ръководител на отдел „Инвестиции“ в „Би Ер Ай Уелт Мениджмънт“

„Епъл“ е по-малко зависима от капиталовите разходи и е в по-добра позиция да монетизира изкуствения интелект чрез услуги, обвързване на потребителите с екосистемата и хардуерни обновления, добави той. Преоценката отразява увереност в устойчивостта на печалбите, а не спекулативен потенциал за растеж, свързан с изкуствения интелект.

За компания, която често бе възприемана като изоставаща в надпреварата в сферата на изкуствения интелект, това постижение отразява усилията на „Епъл“ да се утвърди по-стабилно сред водещите играчи в сектора. Това би могло и да повлияе на начина, по който ще бъдат оценени последните месеци от управлението на главния изпълнителния директор Тим Кук.

Кук се подготвя да предаде поста си на Джон Тернъс, ветеран в областта на хардуера, през септември.

Миналия месец компанията представи отдавна отлаганото обновяване на „Сири“ (Siri). Подобреният асистент ще се опита да преодолее разстоянието между „Епъл“ и технологичните компании и иновативните стартъпи в ключовата надпревара за изкуствения интелект.

Според някои анализатори Apple разполага с „истинска златна мина“ в областта на изкуствения интелект под формата на личните данни, съхранявани във всеки „айФон“ (iPhone). Тези данни биха могли да направят отговорите на „Сири“ по-полезни, а самия асистент - по-функционален, пише БТА.

Предизвикателството се състои в това, че подобни данни са „заключени“ в операционните системи от съображения за поверителност, а компанията трябва да намери начин да отключи тяхната стойност.

„Енвидиа“ стана първата компания в света, преминала границата от 5 трилиона долара пазарна капитализация през октомври. Разместването в челната позиция не е непременно сигнал за трайна промяна. Производителят на чипове продължава да извлича значителни ползи от разходите, свързани с изкуствения интелект, а неговите графични процесори са в основата на бума на генеративния изкуствен интелект.

„Енвидиа“ също би могла да си върне челната позиция, ако настроенията на пазара се променят.

Освен това самата „Епъл“ се намира в деликатна ситуация, след като повиши цените си, за да компенсира нарастващите разходи - стратегия, която би могла да навреди на търсенето, допълва Ройтерс.

„Производителят на чипове е вероятно да бъде значим участник във всичко, което предстои“, заяви Бенджамин Хол, вицепрезидент по проучванията в „Сегал Марко адвайзърс“ (Segal Marco Advisers).

Ентусиазмът около изкуствения интелект обаче се разпространи и в други сектори на полупроводниковата индустрия. Сред големите печеливши тази година са производителите на чипове памет като „Майкрон“ (Micron). Пазарната капитализация на производителя надхвърли 1 трилион долара през май, след като инвеститорите оцениха значението на чиповете памет за инфраструктурата на изкуствения интелект.

Южнокорейската компания „ЕсКей Хайникс“ (SK Hynix) също се листна на Nasdaq по-рано този месец.

„Новите участници на пазара биха могли да пренасочат фокуса от компаниите от „Великолепната седморка“ (Magnificent Seven) към по-широк кръг от дружества“, отбеляза Хол.

Впечатляващият ръст на акциите на компаниите за чипове се сблъска с трудности през юли на фона на инвеститорско преоценяване на устойчивостта изкуствения интелект. Това доведе до спад на индекса Philadelphia SE Semiconductor с близо 19 на сто спрямо историческите му върхове. Въпреки рязкото понижение, от началото на годината индексът се представя по-добре от „Енвидиа“.

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