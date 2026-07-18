Тази страна е била най-евтина за живеене в Европа, но днес се превръща в магнит за богатите

Какво привлича богатите жители?

Голяма част от новите свръхбогати са чужденци, привлечени от приятния климат на Португалия, безопасността, качеството на живот, но и от предишни данъчни облекчения, като например програмата за златна виза и данъчния режим за нови жители, пише N1.

Дори миналата година Португалия беше известна като една от най-евтините страни за живеене в Европа, но това скоро може да се промени. А именно, медиите твърдят, че през последните години тя привлича все повече милионери.

Благодарение на инвестициите в недвижими имоти , притока на чуждестранен капитал и високото качество на живот, броят на хората с активи над 25 милиона евро се е увеличил с почти 50 процента само за пет години. Според оценките, до края на 2026 г. в страната ще има почти 2200 от тях, пише Euronews .

Според проучване на британската фирма Knight Frank, броят на хората с активи над 25 милиона евро се е увеличил от 1462 през 2021 г. до приблизително 2187 до края на 2026 г.

Много богати чужденци, но и местни предприемачи

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Голяма част от новите свръхбогати са чужденци, които са били привлечени от приятния климат, сигурността, качеството на живот, но и от бивши данъчни облекчения, като например програмата за златна виза и данъчния режим за нови жители (NHR). Въпреки че правилата са затегнати през последните години, така че закупуването на имот вече не е достатъчно, за да се получи разрешение за пребиваване чрез програмата за златна виза, експертите смятат, че интересът на международните инвеститори няма да отслабне значително.

Голяма част от свръхбогатите в Португалия обаче са местни предприемачи. Според Хелена Серука, директор на частното банкиране в Banco Carregosa, те са предимно собственици на успешни компании от традиционни индустрии като текстил, обувки, дървообработване и стъкло, но също и от секторите на новите технологии и услугите.

Тя посочва, че периодът след пандемията е бил от решаващо значение за създаването на ново богатство.

„Особено след Covid, станахме свидетели на огромен ръст на активите на клиентите след продажбата на техните компании“, каза тя пред Euronews.

Фондовете за дялово инвестиране, които навлязоха силно на португалския пазар през последните години, изиграха основна роля в това. Много предприемачи продадоха част или целия си бизнес, за да финансират по-нататъшно развитие или просто да осребрят дългогодишен упорит труд.

Експертите смятат, че политическата стабилност на страната, високото качество на живот, силният пазар на луксозни недвижими имоти и международната ѝ привлекателност ще продължат да привличат богати жители и инвеститори от цял ​​свят. Въпреки че данъчните облекчения вече не са толкова щедри, колкото бяха някога, Португалия остава една от най-желаните европейски дестинации за заможни хора и инвестиции в луксозни недвижими имоти.