Тройно по-скъп от всеки друг затвор: Тръмп иска 152 млн. долара, за да отвори Алкатраз

Президентът на САЩ Доналд Тръмп търси 152 милиона долара за повторно отваряне на затвора Алкатраз като част от предложения бюджет за фискалната 2027 година, пише BBC.

Разположен близо до моста Голдън Гейт в Сан Франциско, обектът, известен още като Скалата, някога е бил смятан за един от най-известните затвори в Америка, но през последните години е служил като туристическа атракция.

Ще отворят ли Алкатраз?

В бюджетното искане се търсят средства „за възстановяването на Алкатраз като модерно защитено затворническо съоръжение“, като средствата покриват разходите за първата година.

Планът е посрещнат със скептицизъм от редица политици в Калифорния, като са повдигнати въпроси относно крайната цена на проекта и предизвикателствата, свързани с управлението на Алкатраз като действащ затвор.

Съоръжението с максимална сигурност е затворено през 1963 г. Като туристически обект, в момента се управлява от Националната паркова служба.

Бившият председател на Камарата на представителите на САЩ, Нанси Пелоси, заяви, че бюджетното предложение на администрацията на Тръмп е „абсурдно на пръв поглед и трябва да бъде отхвърлено категорично“.

„Преустройството на Алкатраз в модерен затвор е глупава идея, която не би била нищо повече от прахосване на пари на данъкоплатците и обида към интелигентността на американския народ.“

Искането ще трябва да бъде одобрено от Конгреса на САЩ.

На острова няма течаща вода или канализация

Предишни критики към плана на Тръмп посочваха липсата на течаща вода и канализация на острова, както и факта, че всички доставки трябва да се доставят с лодка.

Според Бюрото по затворите на САЩ, по времето, когато Алкатраз е затворен, експлоатацията му е била три пъти по-скъпа от експлоатацията на всеки друг федерален затвор.

Пелоси също така изрази загриженост, споделена от други политици от Сан Франциско, че превръщането на Алкатраз обратно във функциониращ затвор би означавало загуба на емблематична забележителност.

Според Националната паркова служба, съоръжението в момента носи 60 милиона долара приходи като атракция.

Парите, които се търсят за повторното отваряне на затвора като действащо съоръжение, са част от инвестиция от 1,7 милиарда долара в Бюрото на затворите.

Обявявайки плановете си в предаването Truth Social миналата година, Тръмп каза, че нарежда на „Бюрото за затвори, заедно с Министерството на правосъдието, ФБР и Службата за вътрешна сигурност, да отворят отново значително разширения и реконструиран Алкатраз“.

Затворът ще „приютява най-безмилостните и жестоки престъпници в Америка“

Алкатраз първоначално е бил военноморска отбранителна крепост, преди да бъде превърнат първо във военен затвор, а след това във федерален затвор през 30-те години на миналия век, след като е поет от Министерството на правосъдието.

Някои от най-известните му затворници са известните гангстери Ал Капоне, Мики Коен и Джордж „Картечницата“ Кели.

Алкатраз е служил като място за снимки на редица филми, сред които са „Birdman of Alcatraz“ от 1962 г. с участието на Бърт Ланкастър, „Escape from Alcatraz“ от 1979 г. с участието на Клинт Истууд и филмът „The Rock“ от 1996 г. с участието на Шон Конъри и Никълъс Кейдж.