Свят Тръмп: Имаме сделка за TikTok с Китай

Тръмп: Имаме сделка за TikTok с Китай

bTV Бизнес екип

Купувачът на приложението ще бъде обявен скоро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигната сделка с Китай, която ще позволи на популярната платформа за видео съдържание TikTok да продължи да функционира в страната, предаде BBC.

„Имаме сделка за TikTok, постигнах споразумение с Китай и в петък ще разговарям с президента Си, за да потвърдим всичко“, каза Тръмп пред репортери.

Сделката идва след месеци на несигурност около платформата, управлявана от китайската компания ByteDance. Първоначално ByteDance трябваше да се раздели с американския си клон, в противен случай TikTok можеше да бъде блокиран в страната. Въпреки това, Тръмп многократно отлагаше забраната от януари насам.

In memoriam: Кои филми направиха холивудската легенда Робърт Редфорд успешен и богат?

Президентът добави, че купувачът на приложението ще бъде обявен скоро. Според CNBC сделката ще включва комбинация от текущи и нови инвеститори и се очаква да бъде финализирана в следващите 30–45 дни.

В рамките на по-широки търговски преговори в Мадрид американската делегация обяви постигането на „рамково“ споразумение с Китай. Те уточниха, че интересите на китайските фирми няма да бъдат застрашени.

Преди посещението на Тръмп във Великобритания: Google обяви инвестиция за 5 млрд. паунда в AI

Говорител на Китайската администрация по киберпространство уточни, че споразумението включва „лицензиране на алгоритъма и други интелектуални права“. Китайското правителство ще преглежда и одобрява въпросите, свързани с TikTok, като износ на технологии и лицензиране на интелектуалната собственост.

През януари Върховният съд на САЩ потвърди закон, който забранява приложението, освен ако ByteDance не продаде американския си клон. Министерството на правосъдието определя TikTok като „заплаха за националната сигурност с огромен обхват и мащаб“ заради достъпа на платформата до данни на американски потребители.

