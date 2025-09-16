Тръмп: Имаме сделка за TikTok с Китай

Купувачът на приложението ще бъде обявен скоро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигната сделка с Китай, която ще позволи на популярната платформа за видео съдържание TikTok да продължи да функционира в страната, предаде BBC.

„Имаме сделка за TikTok, постигнах споразумение с Китай и в петък ще разговарям с президента Си, за да потвърдим всичко“, каза Тръмп пред репортери.

Сделката идва след месеци на несигурност около платформата, управлявана от китайската компания ByteDance. Първоначално ByteDance трябваше да се раздели с американския си клон, в противен случай TikTok можеше да бъде блокиран в страната. Въпреки това, Тръмп многократно отлагаше забраната от януари насам.

Президентът добави, че купувачът на приложението ще бъде обявен скоро. Според CNBC сделката ще включва комбинация от текущи и нови инвеститори и се очаква да бъде финализирана в следващите 30–45 дни.

В рамките на по-широки търговски преговори в Мадрид американската делегация обяви постигането на „рамково“ споразумение с Китай. Те уточниха, че интересите на китайските фирми няма да бъдат застрашени.

Говорител на Китайската администрация по киберпространство уточни, че споразумението включва „лицензиране на алгоритъма и други интелектуални права“. Китайското правителство ще преглежда и одобрява въпросите, свързани с TikTok, като износ на технологии и лицензиране на интелектуалната собственост.

През януари Върховният съд на САЩ потвърди закон, който забранява приложението, освен ако ByteDance не продаде американския си клон. Министерството на правосъдието определя TikTok като „заплаха за националната сигурност с огромен обхват и мащаб“ заради достъпа на платформата до данни на американски потребители.

