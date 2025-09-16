Кои филми направиха холивудската легенда Робърт Редфорд успешен и богат?

Емблематичният актьор си отиде на 89-годишна възраст

Актьорът, режисьор и еколог Робърт Редфорд си отиде на 89-годишна възраст, съобщава CNN, но оставя след себе си не само богата филмова кариера, но и вдъхновение за поколения кинаджии. От 50-те години на миналия век до оттеглянето си от актьорството през 2018 г., той се превърна в една от най-влиятелните фигури на Холивуд.

Филмите, които изстреляха Редфорд към славата

Първият голям пробив на актьора идва с „Буч Касиди и Сънданс Кид“ (1969), където заедно с Пол Нюман създава едно от най-запомнящите се екранни партньорства в историята на киното. Следващият му шедьовър е „Ужилването“ (1973) – филмът, който му носи номинация за „Оскар“ за най-добър актьор и се превръща в един от най-успешните хитове на 70-те.

Какво е състояние на Робърт Редфорд през 2025 г.?

Спекулативното нетно състояние на Робърт Редфорд се оценява на 200 милиона долара през 2025 г. То се състои от приходи от обширната му кариера като актьор и режисьор, съобщава Coming Soon.net.

Редфорд печели пари от работата си през целия си живот като актьор, режисьор и продуцент. Той е участвал в множество комерсиално успешни филми, включително два проекта на Marvel Cinematic Universe. Съответно, може да се предположи, че те са допринесли значително за неговото нетно състояние.

Класики, които донесоха богатство и признание

Сред останалите ключови заглавия в кариерата му се нареждат „Извън Африка“ (1985), „Неприлично предложение“ (1993), „Шепотът на коне“ (1998) и дори участието му в киновселената на Marvel с „Капитан Америка: Зимният войник“ (2014). Всеки от тези проекти не само пожъна комерсиален успех, но и утвърди Редфорд като универсален актьор, способен да преминава от романтични драми към политически трилъри и екшън продукции.

Наследството на една легенда

Робърт Редфорд остана до края на живота си не само актьор и режисьор, но и продуцент, активист и филмов визионер. Неговите филми и инициативи му донесоха слава и богатство, но истинското му наследство е в начина, по който оформи лицето на съвременното кино.

