Кои филми направиха холивудската легенда Робърт Редфорд успешен и богат?

Кои филми направиха холивудската легенда Робърт Редфорд успешен и богат?

Блясък

bTV Бизнес екип

Емблематичният актьор си отиде на 89-годишна възраст

Актьорът, режисьор и еколог Робърт Редфорд си отиде на 89-годишна възраст, съобщава CNN, но оставя след себе си не само богата филмова кариера, но и вдъхновение за поколения кинаджии. От 50-те години на миналия век до оттеглянето си от актьорството през 2018 г., той се превърна в една от най-влиятелните фигури на Холивуд.

Филмите, които изстреляха Редфорд към славата

Снимка: Reuters

Първият голям пробив на актьора идва с „Буч Касиди и Сънданс Кид“ (1969), където заедно с Пол Нюман създава едно от най-запомнящите се екранни партньорства в историята на киното. Следващият му шедьовър е „Ужилването“ (1973) – филмът, който му носи номинация за „Оскар“ за най-добър актьор и се превръща в един от най-успешните хитове на 70-те.

Робърт Редфорд почина на 89 – кои жени обичаше повече от себе си (СНИМКИ)

Какво е състояние на Робърт Редфорд през 2025 г.?

Снимка: Reuters

Спекулативното нетно състояние на Робърт Редфорд се оценява на 200 милиона долара през 2025 г. То се състои от приходи от обширната му кариера като актьор и режисьор, съобщава Coming Soon.net. 

Редфорд печели пари от работата си през целия си живот като актьор, режисьор и продуцент. Той е участвал в множество комерсиално успешни филми, включително два проекта на Marvel Cinematic Universe. Съответно, може да се предположи, че те са допринесли значително за неговото нетно състояние.

Актьорът Робърт Редфорд почина на 89 години

Класики, които донесоха богатство и признание

Снимка: Reuters

Сред останалите ключови заглавия в кариерата му се нареждат „Извън Африка“ (1985), „Неприлично предложение“ (1993), „Шепотът на коне“ (1998) и дори участието му в киновселената на Marvel с „Капитан Америка: Зимният войник“ (2014). Всеки от тези проекти не само пожъна комерсиален успех, но и утвърди Редфорд като универсален актьор, способен да преминава от романтични драми към политически трилъри и екшън продукции.

Робърт Редфорд и още шест мъже, които се разведоха след дълги години брак (ВИДЕО)

Наследството на една легенда

Робърт Редфорд остана до края на живота си не само актьор и режисьор, но и продуцент, активист и филмов визионер. Неговите филми и инициативи му донесоха слава и богатство, но истинското му наследство е в начина, по който оформи лицето на съвременното кино.

